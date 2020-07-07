ГД приняла во II чтении проект о переходном периоде для "Роскосмоса"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении до 2026 года переходного периода для акционирования предприятий госкорпорации "Роскосмос" и сохранения ее полномочий по осуществлению от имени РФ прав собственника. Третье чтение запланировано на 8 июля.
По действующему законодательству переходный период действует до 13 июля 2020 года. В этот период "Роскосмос" наделен полномочиями по осуществлению от имени РФ прав собственника имущества государственных унитарных предприятий, а также функцией учредителя и права собственника имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных госучреждений. После 13 июля таких полномочий не будет, и решение по вопросам управления перейдет к Росимуществу, пояснял ранее заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик.
До окончания переходного периода предприятия "Роскосмоса" должны быть преобразованы в акционерные общества с последующей передачей 100% акций каждого из них госкорпорации в качестве имущественного взноса РФ. Имущество федеральных госучреждений, подведомственных госкорпорации, также должно быть передано "Роскосмосу" в качестве имущественного взноса РФ, "вследствие чего указанные учреждения станут частными учреждениями корпорации", говорил замгендиректора.
Законопроект, продляющий переходный период до 1 января 2026 года, должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Необходимость продления переходного периода Дубик связывает с ситуацией, возникшей в ходе подготовки к изменению организационно-правовой формы ФКП "НИЦ РКП" и формы собственности имущества, находящегося в оперативном управлении ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" и ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
В настоящее время финансирование деятельности данных организаций осуществляется за счет федерального бюджета, что в случае их преобразования станет невозможным. Это может привести к банкротству указанных организаций, что повлечет неисполнение "Роскосмосом" ряда госфункций, поставит под угрозу исполнение контрактов, заключенных в рамках выполнения гособоронзаказа, а также выполнения госпрограмм РФ, пояснял Дубик.