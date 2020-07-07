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В "Коммерсанте" назвали обвинения против Сафронова абсурдными
В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:27
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573993364_351:296:960:638_1400x0_80_0_0_a1f2c4d102a30ee37ae6c1a70376d6df.jpg
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60
задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, происшествия

В "Коммерсанте" назвали обвинения против Сафронова абсурдными

15:24 07.07.2020 (обновлено: 15:27 07.07.2020)
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© Фото : страница Ивана Сафронова на FacebookИван Сафронов
Иван Сафронов
© Фото : страница Ивана Сафронова на Facebook
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В издательском доме "Коммерсант" сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.
"Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным", - говорится в заявлении издательского дома.
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В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене
Отмечается, что его бывшие коллеги по издательскому дому продолжают относиться к нему "с безусловным уважением".
В "Коммерсанте" подчеркнули, что с тяжелым обвинением "в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью", а в случае с госизменой "людям особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда".
"Следствие неохотно допускает адвокатов, судебные заседания чаще всего полностью засекречены. В результате общественность вынуждена полагаться только на слова спецслужб, к работе которых с каждым годом возникает все больше вопросов. Журналисты, которые задают эти вопросы, сами оказываются под ударом", - указывают в "Коммерсанте".
Последнее время Сафронов занимает должность советника главы "Роскосмоса", до этого трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. По информации ФСБ, он подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание не связано. В "Роскосмосе" тоже говорили, что к работе Сафронова в госкорпорации задержание отношение не имеет.
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковПроисшествия
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