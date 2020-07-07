В "Коммерсанте" назвали обвинения против Сафронова абсурдными

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В издательском доме " В издательском доме " Коммерсант " сочли абсурдными обвинения в государственной измене в адрес бывшего журналиста Ивана Сафронова: он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос.

"Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным", - говорится в заявлении издательского дома.

Отмечается, что его бывшие коллеги по издательскому дому продолжают относиться к нему "с безусловным уважением".

В "Коммерсанте" подчеркнули, что с тяжелым обвинением "в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью", а в случае с госизменой "людям особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда".

"Следствие неохотно допускает адвокатов, судебные заседания чаще всего полностью засекречены. В результате общественность вынуждена полагаться только на слова спецслужб, к работе которых с каждым годом возникает все больше вопросов. Журналисты, которые задают эти вопросы, сами оказываются под ударом", - указывают в "Коммерсанте".

Последнее время Сафронов занимает должность советника главы " Роскосмоса ", до этого трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. По информации ФСБ , он подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО