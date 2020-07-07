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Госдума приняла закон о нефтеразливах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о нефтеразливах, который обяжет компании, занимающиеся добычей, хранением и транспортировкой... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:20
разлив дизельного топлива в норильске
виктория абрамченко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
госдума рф
владимир бурматов
вячеслав володин
норильск
экономика
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разлив дизельного топлива в норильске, виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф, владимир бурматов, вячеслав володин, норильск, экономика

Госдума приняла закон о нефтеразливах

15:20 07.07.2020
248
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
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Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о нефтеразливах, который обяжет компании, занимающиеся добычей, хранением и транспортировкой нефтепродуктов, иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов.
Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2018 года и принят в первом чтении в марте того же года. Однако комитет по экологии тогда высказал ряд замечаний. Ключевым из них стало отсутствие в законопроекте конкретных механизмов по установлению финансовых гарантий предупреждения и ликвидации нефтеразливов на суше. Также законопроектом не раскрывалось, как соотносятся планы по ликвидации разливов нефти с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС, отмечал комитет. В начале июня после ситуации с разливом нефтепродуктов в Норильске комитет попросил вице-премьера Викторию Абрамченко ускорить внесение в ГД поправок к законопроекту. На прошлой неделе правительство внесло соответствующие поправки в законопроект.
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Обновленная редакция закона предполагает создание механизма финансового обеспечения предотвращения нефтеразливов. Механизм финансового обеспечения противодействия нефтеразливам должна будет предусмотреть каждая компания, которая занимается добычей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов. Это предполагает либо резерв средств на счетах, либо банковскую гарантию, либо страховку.
Закон также предусматривает уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для сухопутных территорий. План будет утверждаться организацией, осуществляющей на суше добычу, переработку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов. Но при условии наличия заключения о готовности этой организации к действиям по локализации и ликвидации последствий разливов и согласования с Росприроднадзором. Эксплуатирующая организация должна будет направить уведомление об утверждении плана в федеральные ведомства, определяемые президентом или правительством, а в случае внесения в план изменений, уведомить об этом Росприроднадзор.
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Сейчас уведомительный порядок утверждения такого плана установлен для морских акваторий при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Для сухопутных территорий аналогичное регулирование на законодательном уровне отсутствует, для них действует порядок, установленный постановлением правительства. В соответствии с данным порядком организации подготавливают и направляют планы в региональные и федеральные органы власти на согласование, после чего планы утверждается Минэнерго и МЧС.
Также компании будут обязаны проводить специальные учения, направленные на предупреждение ситуаций с нефтеразливами.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон повышает ответственность компаний, занимающихся нефтедобычей - они должны будут финансово обеспечить не только ликвидацию разлива, но и возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан.
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"Компании, ведущие такой бизнес, должны понимать свою ответственность за безопасность и сохранность окружающей среды. Любой ущерб, нанесенный природе, должен быть возмещен, и именно этот вопрос решается принятыми сегодня поправками", - добавил Володин.
Как пояснил журналистам глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, правительству еще потребуется до 1 января принять 7 подзаконных актов, направленных на реализацию закона.
Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа принять законодательные изменения для предотвращения ЧП, подобных разливу дизельного топлива в Норильске. Как сообщал ранее СК, днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация резервуара, горюче-смазочные материалы разлились на технологическую дорогу, загорелся автомобиль. Предположительно, разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что инспекторов Росприроднадзора не пропускали к месту аварийного разлива 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеВиктория АбрамченкоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Госдума РФВладимир БурматовВячеслав ВолодинНорильскЭкономика
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