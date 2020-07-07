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Госдума одобрила поправки к проекту о нефтеразливах
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправки, внесенные правительством ко второму чтению в законопроект о нефтеразливах, которые предполагают... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:19
виктория абрамченко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
норильск
экономика
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виктория абрамченко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, норильск, экономика

Госдума одобрила поправки к проекту о нефтеразливах

15:19 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправки, внесенные правительством ко второму чтению в законопроект о нефтеразливах, которые предполагают обязанность компаний иметь резерв средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов.
Законопроект был внесен в Госдуму в январе 2018 года и принят в первом чтении в марте того же года. Однако комитет по экологии тогда высказал ряд замечаний. Ключевым из них стало отсутствие в законопроекте конкретных механизмов по установлению финансовых гарантий предупреждения и ликвидации нефтеразливов на суше. Также законопроектом не раскрывалось, как соотносятся планы по ликвидации разливов нефти с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС, отмечал комитет. В начале июня после ситуации с разливом нефтепродуктов в Норильске комитет попросил вице-премьера Викторию Абрамченко ускорить внесение в ГД поправок к законопроекту.
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На прошлой неделе правительство внесло соответствующие поправки в законопроект. Они предполагают создание механизма финансового обеспечения предотвращения нефтеразливов, на чем настаивал думский комитет. Механизм финансового обеспечения противодействия нефтеразливам должна будет предусмотреть каждая компания, которая занимается добычей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов. Это предполагает либо резерв средств на счетах, либо банковскую гарантию, либо страховку.
Проект также предусматривает уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для сухопутных территорий. План будет утверждаться организацией, осуществляющей на суше добычу, переработку, транспортировку, хранение и реализацию нефти и нефтепродуктов. Но при условии наличия заключения о готовности этой организации к действиям по локализации и ликвидации последствий разливов и согласования с Росприроднадзором. Эксплуатирующая организация должна будет направить уведомление об утверждении плана в федеральные ведомства, определяемые президентом или правительством, а в случае внесения в план изменений, уведомить об этом Росприроднадзор.
Сейчас уведомительный порядок утверждения такого плана установлен для морских акваторий при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Для сухопутных территорий аналогичное регулирование на законодательном уровне отсутствует, для них действует порядок, установленный постановлением правительства. В соответствии с данным порядком организации подготавливают и направляют планы в региональные и федеральные органы власти на согласование, после чего планы утверждается Минэнерго и МЧС.
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Виктория АбрамченкоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФНорильскЭкономика
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