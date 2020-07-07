Госдума одобрила поправки к проекту о нефтеразливах

На прошлой неделе правительство внесло соответствующие поправки в законопроект. Они предполагают создание механизма финансового обеспечения предотвращения нефтеразливов, на чем настаивал думский комитет. Механизм финансового обеспечения противодействия нефтеразливам должна будет предусмотреть каждая компания, которая занимается добычей, транспортировкой и хранением нефтепродуктов. Это предполагает либо резерв средств на счетах, либо банковскую гарантию, либо страховку.