ФСБ обнародовала кадры задержания советника главы "Роскосмоса"

Коллега рассказал о задержанном по делу о госизмене Сафронове Советника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали по статье о госизмене. В эфире радио Sputnik автор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев отметил профессиональные качества Сафронова как журналиста.