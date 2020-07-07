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ФСБ обнародовала кадры задержания советника главы "Роскосмоса"
Опубликованы кадры задержания советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, ФСБ подозревает его в работе на НАТО. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T21:20
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
россия
владимир устименко
роскосмос
дмитрий рогозин
дмитрий песков
безопасность
происшествия
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Оперативники ФСБ специально не надели защитную маску Сафронову?
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Задержание Ивана Сафронова
"Роскосмос" подтвердил, что советник гендиректора корпорации Иван Сафронов задержан по статье о госизмене Задержание Сафронова не касается работы "Роскосмоса", заявили в госкорпорации ФСБ подтвердила, что против Сафронова возбуждено дело о государственной измене (от 12 до 20 лет колонии) По данным ФСБ, Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну
2020-07-07T15:15
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", россия, владимир устименко, роскосмос, дмитрий рогозин, дмитрий песков, безопасность, происшествия

ФСБ обнародовала кадры задержания советника главы "Роскосмоса"

15:15 07.07.2020 (обновлено: 21:20 07.07.2020)
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Опубликованы кадры задержания советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, ФСБ подозревает его в работе на НАТО.
По данным спецслужбы, Сафронов собирал и передавал представителю Североатлантического альянса сведения, представляющие гостайну. Они касались военного сотрудничества, обороны и безопасности России.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 13:21Сказано в эфире
Коллега рассказал о задержанном по делу о госизмене СафроновеСоветника гендиректора "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали по статье о госизмене. В эфире радио Sputnik автор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев отметил профессиональные качества Сафронова как журналиста.
Следственный комитет возбудил дело по статье "Государственная измена", по которой Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

"Не имел доступа"

При этом руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что советник не был допущен к секретным сведениям.

"На должности в госкорпорации Сафронов не имел доступа к закрытой информации", — сказал Устименко.

Ранее Сафронов работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", он специализировался на военной и космической тематике. На пост советника Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что задержание мужчины не связано с его журналистской деятельностью.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
Вчера, 14:21
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128273776
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияВладимир УстименкоРоскосмосДмитрий РогозинДмитрий ПесковБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Оперативники ФСБ специально не надели защитную маску Сафронову?
7 июля, 15:44
Павел Фомин
0232005
Возят на ишаке! На МКС достовляют!!! 😂😂😂
7 июля, 16:05
iivanovis70
2141013
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