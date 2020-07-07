https://ria.ru/20200707/1574011201.html
ФСБ обнародовала кадры задержания советника главы "Роскосмоса"
Опубликованы кадры задержания советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, ФСБ подозревает его в работе на НАТО. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:15
2020-07-07T21:20
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
россия
владимир устименко
роскосмос
дмитрий рогозин
дмитрий песков
безопасность
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574003611.html
https://ria.ru/20200707/1574007352.html
Павел Фомин
Оперативники ФСБ специально не надели защитную маску Сафронову?
30
ivanovis70
Возят на ишаке! На МКС достовляют!!! 😂😂😂
30
14
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Задержание Ивана Сафронова
"Роскосмос" подтвердил, что советник гендиректора корпорации Иван Сафронов задержан по статье о госизмене
Задержание Сафронова не касается работы "Роскосмоса", заявили в госкорпорации
ФСБ подтвердила, что против Сафронова возбуждено дело о государственной измене (от 12 до 20 лет колонии)
По данным ФСБ, Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие гостайну
2020-07-07T15:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание советника гендиректора "роскосмоса", россия, владимир устименко, роскосмос, дмитрий рогозин, дмитрий песков, безопасность, происшествия