https://ria.ru/20200707/1574011027.html
Больной раком телеведущий Александр Беляев рассказал о новой опухоли
Российский телеведущий и метеоролог Александр Беляев рассказал изданию "СтарХит", что перенес операцию по удалению опухоли. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:12
2020-07-07T18:33
россия
александр беляев
онкология
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, александр беляев, онкология, общество
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Российский телеведущий и метеоролог Александр Беляев
рассказал изданию "СтарХит
", что перенес операцию по удалению опухоли.
"А недавно случилось ужасное — резко поднялся сахар, я был весь в крови. Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль", — поделился телеведущий.
Операция длилась девять часов, а делали ее две бригады врачей. Беляев также пояснил, что у него рак прямой кишки, а не легкого, как писали некоторые СМИ.
Сейчас телеведущий находится дома, врачи отпустили его, несмотря на то что он "больной и практически весь изрезан". Опухоль вырезали, а в районе таза установили имплант. Метастаз, как рассказал Беляев, у него нет.
Онкологическое заболевание диагностировали у Беляева несколько лет назад. В декабре он рассказывал, что получил результаты анализов — они были хорошими. Врачи подтвердили ремиссию.