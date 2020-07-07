Больной раком телеведущий Александр Беляев рассказал о новой опухоли

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Российский телеведущий и метеоролог Российский телеведущий и метеоролог Александр Беляев рассказал изданию " СтарХит ", что перенес операцию по удалению опухоли.

"А недавно случилось ужасное — резко поднялся сахар, я был весь в крови. Вызвали скорую помощь, в ходе экстренного обследования врачи обнаружили пятисантиметровую опухоль", — поделился телеведущий.

Операция длилась девять часов, а делали ее две бригады врачей. Беляев также пояснил, что у него рак прямой кишки, а не легкого, как писали некоторые СМИ.

Сейчас телеведущий находится дома, врачи отпустили его, несмотря на то что он "больной и практически весь изрезан". Опухоль вырезали, а в районе таза установили имплант. Метастаз, как рассказал Беляев, у него нет.