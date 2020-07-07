Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574010947.html
На вебинаре SputnikPro расскажут о грамотном дизайне текста
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 10 июля, в 13.00 мск... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:12
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574010472_0:76:702:471_1400x0_80_0_0_7d2b2b7c28a1cd968850c49583d03477.jpg
https://ria.ru/20200630/1573695447.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574010472_0:76:702:471_1400x0_80_0_0_7d2b2b7c28a1cd968850c49583d03477.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574010472_0:10:702:537_1400x0_80_0_0_4a07aa24e8e516f063c8b56ba557467b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574010472_0:0:702:702_1400x0_80_0_0_cf8d7fa73d94e9c274664d000cee8fe0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sputnik

На вебинаре SputnikPro расскажут о грамотном дизайне текста

15:12 07.07.2020
82
© Фото : Денис ЛипаМенеджер государственных медиапроектов МИА "Россия сегодня" Юлия Атанова
Менеджер государственных медиапроектов МИА Россия сегодня Юлия Атанова
© Фото : Денис Липа
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 10 июля, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Дизайн текста: что, где, зачем и почему это надо планировать".
О том, как привлечь внимание читателя к новости и повысить посещаемость сайта, расскажет менеджер государственных медиапроектов МИА "Россия сегодня" Юлия Атанова. По ее мнению, для решения этих задач не обязательно "желтить", достаточно грамотно подойти к оформлению материалов и правильно подобрать их размер, чтобы помочь пользователю дочитывать статьи и эффективно с ними взаимодействовать. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Руководитель центра интернет-технологий МИА Россия сегодня Алексей Филипповский
30 июня, 16:58
На вебинаре SputnikPro расскажут о работе Web-технологий в СМИ
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
000000
Обсудить 0
Sputnik
Рекомендуем
Технопарк Кванториум
Мобильный технопарк "Кванториум" заработает в Ленобласти с 1 сентября
Онлайн-лекция на тему Влияние пандемии на медиасферу и вызовы, стоящие перед индустрией
Индийские студенты обсудили на SputnikPro влияние пандемии на СМИ
Природа Московской области
В Подмосковье площадь заказника увеличилась до 2424 гектаров
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ готов стать центром компетенций в вопросах диверсификации ОПК
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий предложил создать альянс вузов евразийского пространства
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
Росмолодежь запустила онлайн-платформу для молодых семей
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Тверские власти уделяют повышенное внимание безопасности при сдаче ЕГЭ
Врач скорой помощи
В Коми медики получат региональные выплаты за работу с COVID-19
Ташкентская телебашня
РВК поможет внедрить российские инновационные проекты в Узбекистане
Женщина играет с детьми на улице
Фраза "завышенные требования жителей" уйдет из лексикона чиновников
Зерна пшеницы
Руденя: в Верхневолжье вводят новую меру финподдержки в АПК
Кировская область.
Синоптики рассказали о жаре в Кировской области
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Журналистка "Коммерсанта" Черненко сообщила о задержании
Уборка урожая
Более 500 тысяч тонн зерна убрали с полей в Волгоградской области
В больнице
Филиал пермского центра для пожилых закрыли из-за вспышки COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния