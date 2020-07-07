На вебинаре SputnikPro расскажут о грамотном дизайне текста

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 10 июля, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Дизайн текста: что, где, зачем и почему это надо планировать".

SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.