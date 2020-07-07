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Распространение нового коронавируса
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В Сахалинской области рассказали о новых случаях коронавируса
Коронавирусная инфекция в Сахалинской области за последние сутки выявлена у 68 человек, сообщил во вторник губернатор региона Валерий Лимаренко. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
валерий лимаренко
сахалинская область
общество
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РИА Новости
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353
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В Сахалинской области рассказали о новых случаях коронавируса

15:11 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл - РИА Новости. Коронавирусная инфекция в Сахалинской области за последние сутки выявлена у 68 человек, сообщил во вторник губернатор региона Валерий Лимаренко.
"COVID-19. В Сахалинской области +68 случаев... Итого на 7 июля в Сахалинской области 1094 случая заболевания, 570 человек выписано с выздоровлением, 524 проходят лечение", - написал Лимаренко в официальном Telegram-канале.
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По данным оперштаба, 32 случая коронавирусной инфекции подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 24 человека заразились от ранее заболевших и 12 пациентов являются контактными по заболевшему в одной из диаспор.
"По мнению специалистов, зачастую динамика заболеваемости связана с несоблюдением жителями мер безопасности, игнорированием требований по перчаточно-масочному режиму, социальной дистанции", - отмечается в сообщении губернатора.
В настоящее время все прилетающие на острова пассажиры должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.
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Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. С понедельника острова открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.
Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоСахалинская областьОбщество
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