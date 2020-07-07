В Сахалинской области рассказали о новых случаях коронавируса

"COVID-19. В Сахалинской области +68 случаев... Итого на 7 июля в Сахалинской области 1094 случая заболевания, 570 человек выписано с выздоровлением, 524 проходят лечение", - написал Лимаренко в официальном Telegram-канале.

По данным оперштаба, 32 случая коронавирусной инфекции подтверждены у обратившихся по поводу ОРВИ, 24 человека заразились от ранее заболевших и 12 пациентов являются контактными по заболевшему в одной из диаспор.

"По мнению специалистов, зачастую динамика заболеваемости связана с несоблюдением жителями мер безопасности, игнорированием требований по перчаточно-масочному режиму, социальной дистанции", - отмечается в сообщении губернатора.

В настоящее время все прилетающие на острова пассажиры должны иметь трудовой договор или местную прописку. Для прибывающих родственников приняты правила оформления цифровых пропусков.

Островитяне, вылетающие за пределы области, могут бесплатно сдать анализы на коронавирус. Власти Сахалина разрешили массовые мероприятия без ограничения численности участников, но с соблюдением правил безопасности. С понедельника острова открыли для организованных групп туристов, начали работу гостиницы. Область одним из первых регионов России реализовала третий этап выхода из режима самоизоляции.

Летальных исходов от заражения коронавирусной инфекцией на островах нет.