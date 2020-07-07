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Ярославские спасатели сняли с колокольни получившего травму звонаря
Специалисты пожарно-спасательной службы Ярославской области с помощью альпинистского снаряжения сняли с 26-метровой колокольни звонаря, получившего травму после РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:09
2020-07-07T15:09
новости - религия и мировоззрение
ярославская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, ярославская область, происшествия
БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости.
Специалисты пожарно-спасательной службы Ярославской области
с помощью альпинистского снаряжения сняли с 26-метровой колокольни звонаря, получившего травму после удара языка колокола, сообщает пожарно-спасательная служба региона.
Инцидент произошел в понедельник в церкви села Левашово Некрасовского района Ярославской области. Священнослужитель, звонивший в колокола в ходе службы, получил травму, предположительно, перелом колена, после удара языка колокола.
После падения на звоннице самостоятельно спуститься с высоты 26 метров он не мог.
"Незамедлительно для оказания помощи и транспортировки пострадавшего с высоты направился личный состав четвертой дежурной смены под руководством начальника поисково-спасательного подразделения Сергея Саватенкова. Дежурная смена спасателей по прибытию оказала первую медицинскую помощь, и на лотковых носилках спасатель с помощью альпинистского снаряжения, спустился с пострадавшим с колокольни церкви", - говорится в сообщении.
Священник был передан бригаде скорой медицинской помощи, после чего госпитализирован.