Ярославские спасатели сняли с колокольни получившего травму звонаря

БРЯНСК, 7 июл – РИА Новости. Специалисты пожарно-спасательной службы Специалисты пожарно-спасательной службы Ярославской области с помощью альпинистского снаряжения сняли с 26-метровой колокольни звонаря, получившего травму после удара языка колокола, сообщает пожарно-спасательная служба региона.

Инцидент произошел в понедельник в церкви села Левашово Некрасовского района Ярославской области. Священнослужитель, звонивший в колокола в ходе службы, получил травму, предположительно, перелом колена, после удара языка колокола.

После падения на звоннице самостоятельно спуститься с высоты 26 метров он не мог.

"Незамедлительно для оказания помощи и транспортировки пострадавшего с высоты направился личный состав четвертой дежурной смены под руководством начальника поисково-спасательного подразделения Сергея Саватенкова. Дежурная смена спасателей по прибытию оказала первую медицинскую помощь, и на лотковых носилках спасатель с помощью альпинистского снаряжения, спустился с пострадавшим с колокольни церкви", - говорится в сообщении.