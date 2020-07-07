В Архангельской области смягчили ряд ограничений по коронавирусу

"Снято ограничение по въезду в Северодвинск и выезду из него при сохранении обязательного масочно-перчаточного режима. В Архангельске и Новодвинске обязательный масочный режим в объектах торговли сохраняется (в остальных районах - режим носит рекомендательный характер)", - говорится в сообщении.