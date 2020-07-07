В Архангельской области смягчили ряд ограничений по коронавирусу

МУРМАНСК, 7 июл – РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение о введении ряда послаблений, связанных с распространением коронавируса, в том числе с 7 июля снято ограничение на въезд и выезд из Северодвинска , сообщил оперштаб региона.
Как сообщили в штабе, уровень заболеваемости COVID-19 в регионе составляет 587,59 на 100 тысяч населения. Суммарно наибольшее число заболевших зарегистрировано в Северодвинске – 2736, Архангельске – 2371, Новодвинске – 247, Приморском районе – 240, в Котласе и Котласском районе – 165. Кроме того, за последнее время улучшилась обстановка на градообразующих предприятиях, доля свободного коечного фонда составляет 75,1% от общего числа введенных в эксплуатацию. Это позволило ввести ряд послаблений.
"Снято ограничение по въезду в Северодвинск и выезду из него при сохранении обязательного масочно-перчаточного режима. В Архангельске и Новодвинске обязательный масочный режим в объектах торговли сохраняется (в остальных районах - режим носит рекомендательный характер)", - говорится в сообщении.
Кроме того, сняты ограничения (кроме Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района, включая Соловецкие острова) на работу организаций общественного питания при предоставлении услуг на открытом воздухе: в летних кафе, на летних верандах и террасах (при соблюдении требований по организации работы в условиях риска распространения COVID-19). Частично сняты ограничения на работу областных и муниципальных библиотек и архивов, сняты ограничения на территориях стадионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.