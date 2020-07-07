https://ria.ru/20200707/1574010616.html
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
В Астраханской области задержали сторонника "Исламского государства"*, который планировал атаку, сообщил РИА Новости представитель регионального ФСБ. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:08
2020-07-07T15:53
исламское государство
астрахань
астраханская область
безопасность
происшествия
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https://ria.ru/20200610/1572752414.html
Роман Крашенинников
У нас в стране чуть ли не каждую неделю теракты предотвращают. Это одновременно и радует, и пугает.
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астрахань
астраханская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исламское государство, астрахань, астраханская область, безопасность, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости, Юлия Насулина.
В Астраханской области
задержали сторонника "Исламского государства
"*, который планировал атаку, сообщил РИА Новости представитель регионального ФСБ.
Это мужчина 1987 года рождения. Следствие считает, что он присягнул лидеру запрещенной в России группировки, избрав его своим "амиром".
"Одновременно местный житель принял решение о совершении террористического акта в Астрахани
путем вооруженного нападения на административные здания", — сказал собеседник агентства.
При обыске у подозреваемого нашли сигнальный пистолет системы ПМ, кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, магазин к нему, гранаты РГД-5 и Ф-1, два запала УЗРГМ-2, а также запрещенную экстремистскую литературу.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Участие в деятельности террористической организации".
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.
*Запрещенная в России террористическая организация.