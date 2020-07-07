ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. В Астраханской области задержали сторонника " Исламского государства "*, который планировал атаку, сообщил РИА Новости представитель регионального ФСБ. задержали сторонника ""*, который планировал атаку, сообщил РИА Новости представитель регионального ФСБ.

Это мужчина 1987 года рождения. Следствие считает, что он присягнул лидеру запрещенной в России группировки, избрав его своим "амиром".

Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания", — сказал собеседник агентства. "Одновременно местный житель принял решение о совершении террористического акта впутем вооруженного нападения на административные здания", — сказал собеседник агентства.

При обыске у подозреваемого нашли сигнальный пистолет системы ПМ, кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, магазин к нему, гранаты РГД-5 и Ф-1, два запала УЗРГМ-2, а также запрещенную экстремистскую литературу.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Участие в деятельности террористической организации".

Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.