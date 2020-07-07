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ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
В Астраханской области задержали сторонника "Исламского государства"*, который планировал атаку, сообщил РИА Новости представитель регионального ФСБ. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:53
исламское государство
астрахань
астраханская область
безопасность
происшествия
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У нас в стране чуть ли не каждую неделю теракты предотвращают. Это одновременно и радует, и пугает.
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7
астрахань
астраханская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564979618_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_9583b2601a1de21794be23d799fcc802.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исламское государство, астрахань, астраханская область, безопасность, происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

15:08 07.07.2020 (обновлено: 15:53 07.07.2020)
6011
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. В Астраханской области задержали сторонника "Исламского государства"*, который планировал атаку, сообщил РИА Новости представитель регионального ФСБ.
Это мужчина 1987 года рождения. Следствие считает, что он присягнул лидеру запрещенной в России группировки, избрав его своим "амиром".
"Одновременно местный житель принял решение о совершении террористического акта в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания", — сказал собеседник агентства.
При обыске у подозреваемого нашли сигнальный пистолет системы ПМ, кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, магазин к нему, гранаты РГД-5 и Ф-1, два запала УЗРГМ-2, а также запрещенную экстремистскую литературу.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт" и "Участие в деятельности террористической организации".
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Сотрудники ФСБ
10 июня, 15:26
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
290133228
Обсудить 7
Исламское государствоАстраханьАстраханская областьБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
У нас в стране чуть ли не каждую неделю теракты предотвращают. Это одновременно и радует, и пугает.
7 июля, 15:12
Роман Крашенинников
640000
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