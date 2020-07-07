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Певица Елка стала артистом десятилетия
Поп-певица Елка (Елизавета Иванцив) разместила в инстаграме пост, в котором сообщила о том, что стала артистом десятилетия по версии музыкального портала... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:23
новости культуры
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елка (елизавета иванцив)
культура
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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новости культуры, шоу-бизнес, елка (елизавета иванцив)

Певица Елка стала артистом десятилетия

18:23 07.07.2020
277
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкальный телеканал MUSICBOX вручил премии
Музыкальный телеканал MUSICBOX вручил премии
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Поп-певица Елка (Елизавета Иванцив) разместила в инстаграме пост, в котором сообщила о том, что стала артистом десятилетия по версии музыкального портала TopHit.
"Я хвастаюсь редко, но это тот случай, когда я держу в руках подтверждение того факта, что без команды не бывает артиста. Сколько бы во мне не было природного обаяния и таланта, которым меня наградили при рождении, моя человеческая суть, мои сомнения, лень, низкая самооценка, прокрастинация и гордыня никогда бы мне не дали донести себя до музыки, а в музыке достучаться до людей. Я каждый день благодарю всех, кого надо благодарить, за моих Алену, Лиану, Лизочку, Дэна, — за всю команду, за музыкантов. Это моя крепость. Моя огранка. Так что по факту, артист десятилетия — это труд целой оравы сумасшедших людей, которые обожают свое дело и верят в чудо. Большая честь быть частью этого организма", — написала Елка.
TopHit, который занимается мониторингом музыки на радиостанциях в более 40 странах, подсчитал, что песни исполнительницы в период с 2010 по 2019 год играли в эфире российских радиостанций более 19,8 миллионов раз.
Многие пользователи поздравили Елку с наградой: "Мы так рады. Артист десятилетия — это же просто невероятно", "Поздравляю! Абсолютно заслуженно", "Вы — замечательная и вы достойны. Я вас очень уважаю".
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