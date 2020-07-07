Певица Елка стала артистом десятилетия

"Я хвастаюсь редко, но это тот случай, когда я держу в руках подтверждение того факта, что без команды не бывает артиста. Сколько бы во мне не было природного обаяния и таланта, которым меня наградили при рождении, моя человеческая суть, мои сомнения, лень, низкая самооценка, прокрастинация и гордыня никогда бы мне не дали донести себя до музыки, а в музыке достучаться до людей. Я каждый день благодарю всех, кого надо благодарить, за моих Алену, Лиану, Лизочку, Дэна, — за всю команду, за музыкантов. Это моя крепость. Моя огранка. Так что по факту, артист десятилетия — это труд целой оравы сумасшедших людей, которые обожают свое дело и верят в чудо. Большая честь быть частью этого организма", — написала Елка.