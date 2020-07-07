В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 64 тысячи

"Зарегистрированы 64 003 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 078 267 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 436 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.