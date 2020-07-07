https://ria.ru/20200707/1574010437.html
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:05
2020-07-07T18:12
астраханская область
фсб
происшествия
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https://ria.ru/20200630/1573667816.html
Антон Коновалов
Такое ощущение что они пацанов с зрывпакетами ловят!!! Главное заголовок громкий!!!
90
ivanovis70
Скоро и о Вас напишут, если так думаете! 😂
70
15
астраханская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Предотвращение теракта в Астрахани. Съемка ФСБ
ФСБ публикует видео спецоперации в Астрахани, где силовики предотвратили теракт
2020-07-07T15:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, фсб, происшествия