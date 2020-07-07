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ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:12
астраханская область
фсб
происшествия
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Такое ощущение что они пацанов с зрывпакетами ловят!!! Главное заголовок громкий!!!
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Скоро и о Вас напишут, если так думаете! 😂
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астраханская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ФСБ публикует видео спецоперации в Астрахани, где силовики предотвратили теракт
2020-07-07T15:05
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астраханская область, фсб, происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

15:05 07.07.2020 (обновлено: 18:12 07.07.2020)
58157
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области.
По его словам, астраханец 1987 года рождения присягнул лидеру ИГ*, избрав его своим "амиром". "Одновременно местный житель принял решение о совершении террористического акта в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания", - сказал он.
"В ходе реализации неотложных оперативно-следственных действий астраханец задержан по месту проживания", - добавил представитель ведомства.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Астраханская областьФСБПроисшествия
Популярные комментарии
Такое ощущение что они пацанов с зрывпакетами ловят!!! Главное заголовок громкий!!!
7 июля, 15:09
АКАнтон Коновалов
17111565
Скоро и о Вас напишут, если так думаете! 😂
7 июля, 15:10
iivanovis70
49141123
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