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Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч руб
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. В том числе закон... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:04
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
госдума рф
экономика
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Сами наличность, причем валютную из страны вывозят ящиками. А людям в карман лезут копейки контролировать.
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1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803101_0:0:2886:1623_1400x0_80_0_0_9c34fbc94ff0ae4e321e915b5b8da073.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч руб

15:04 07.07.2020
2196
© РИА Новости / Игорь ЗарембоБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.
Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности юрлица (т.е. любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).
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Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.
В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам.
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.
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По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.
Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, азартных игр, инвестиционных платформ, ломбарды и т.д.) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.
Закон должен вступить в силу через 180 дней после официальной публикации, за исключением положений, для который установлен иной срок.
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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Госдума РФЭкономика
Популярные комментарии
Сами наличность, причем валютную из страны вывозят ящиками. А людям в карман лезут копейки контролировать.
7 июля, 15:29
SuperResed .
701002
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