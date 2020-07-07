Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч руб

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. В том числе закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.

Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. Закон вводит контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности юрлица (т.е. любые подобные операции с наличными на эту сумму попадут под контроль).

Контролироваться будут и операции на сумму от 600 тысяч рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.

В то же время из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, а также денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться и получение имущества по договору лизинга, но сохранится контроль за предоставлением имущества по таким договорам.

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тысяч рублей. А пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 миллионов с 50 миллионов рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма. Закон с 1 марта 2022 года обязывает организации в подобных случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с такими операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, азартных игр, инвестиционных платформ, ломбарды и т.д.) определен свой вид операций, подлежащих такому контролю.