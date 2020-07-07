https://ria.ru/20200707/1574010298.html
Сокращения бюджета Омской области из-за COVID-19 не будет, заявил Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что секвестра бюджетных расходов из-за коронавируса не будет, такая задача поставлена финансовому блоку,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:03
2020-07-07T15:03
омская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр бурков
омская область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669981_0:43:2560:1483_1400x0_80_0_0_2a9e10669b75b2696f4c8fc9ac4e7905.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр бурков, омская область, экономика
ОМСК, 7 июл - РИА Новости.
Губернатор Омской области Александр Бурков
заявил, что секвестра бюджетных расходов из-за коронавируса
не будет, такая задача поставлена финансовому блоку, сообщили в облправительстве.
Доходы бюджета региона, по данным портала "Бюджет для граждан. Омская область", на 7 июля текущего года составляют 48 миллиардов 89 миллионов рублей, расходы – 46 миллиардов 96 миллионов рублей.
"Мы рассчитываем на нецелевую поддержку, которая будет распределяться до конца года. Наконец, достигнутый за последние два года уровень долговой устойчивости регионального бюджета позволяет нам в текущем году при необходимости привлечь дополнительный объем коммерческих заимствований. Всё это в комплексе даёт нам уверенность в исполнении всех расходных обязательств. Секвестра бюджетных расходов из-за коронавируса не будет", - цитируют в облправительстве губернатора Александра Буркова.
Глава региона поставил задачу перед финансово-экономическим блоком кабинета министров избежать сокращения бюджета. Все социальные обязательства, реализация национальных проектов, инфраструктурные объекты, строящиеся в рамках адресной инвестиционной программы, финансируются бесперебойно.
Как отметили в правительстве Омской области
, возникающие риски неисполнения расходных обязательств региона, несмотря на снижение динамики налоговых и неналоговых доходов, региону удается нивелировать. Для этого формируются финансовые резервы из неизрасходованных в связи с пандемией средств.
"Уже сейчас выпадающие доходы региона частично компенсированы - федерацией принято решение отсрочить возврат Омской областью в текущем году бюджетного кредита на сумму 1,6 миллиарда рублей", - отметили в правительстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.