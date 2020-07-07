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Сокращения бюджета Омской области из-за COVID-19 не будет, заявил Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что секвестра бюджетных расходов из-за коронавируса не будет, такая задача поставлена финансовому блоку,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:03
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр бурков, омская область, экономика

Сокращения бюджета Омской области из-за COVID-19 не будет, заявил Бурков

15:03 07.07.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков
ОМСК, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что секвестра бюджетных расходов из-за коронавируса не будет, такая задача поставлена финансовому блоку, сообщили в облправительстве.
Доходы бюджета региона, по данным портала "Бюджет для граждан. Омская область", на 7 июля текущего года составляют 48 миллиардов 89 миллионов рублей, расходы – 46 миллиардов 96 миллионов рублей.
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"Мы рассчитываем на нецелевую поддержку, которая будет распределяться до конца года. Наконец, достигнутый за последние два года уровень долговой устойчивости регионального бюджета позволяет нам в текущем году при необходимости привлечь дополнительный объем коммерческих заимствований. Всё это в комплексе даёт нам уверенность в исполнении всех расходных обязательств. Секвестра бюджетных расходов из-за коронавируса не будет", - цитируют в облправительстве губернатора Александра Буркова.
Глава региона поставил задачу перед финансово-экономическим блоком кабинета министров избежать сокращения бюджета. Все социальные обязательства, реализация национальных проектов, инфраструктурные объекты, строящиеся в рамках адресной инвестиционной программы, финансируются бесперебойно.
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Как отметили в правительстве Омской области, возникающие риски неисполнения расходных обязательств региона, несмотря на снижение динамики налоговых и неналоговых доходов, региону удается нивелировать. Для этого формируются финансовые резервы из неизрасходованных в связи с пандемией средств.
"Уже сейчас выпадающие доходы региона частично компенсированы - федерацией принято решение отсрочить возврат Омской областью в текущем году бюджетного кредита на сумму 1,6 миллиарда рублей", - отметили в правительстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Омская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БурковОмская областьЭкономика
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