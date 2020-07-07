Сокращения бюджета Омской области из-за COVID-19 не будет, заявил Бурков

"Мы рассчитываем на нецелевую поддержку, которая будет распределяться до конца года. Наконец, достигнутый за последние два года уровень долговой устойчивости регионального бюджета позволяет нам в текущем году при необходимости привлечь дополнительный объем коммерческих заимствований. Всё это в комплексе даёт нам уверенность в исполнении всех расходных обязательств. Секвестра бюджетных расходов из-за коронавируса не будет", - цитируют в облправительстве губернатора Александра Буркова.