Захарова: американские выборы затягивают все информационное пространство

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Американские выборы затягивают все международное информационное пространство, а не отдельные регионы и страны, как было раньше, на кону информбезопасность всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на онлайн-конференции "Мир глазами СМИ в 2020 году", организованной МИА "Россия сегодня".
По ее словам, "американские выборы – это проблема глобальная, которая высветилась сейчас в намного большем масштабе, чем это было ранее".
"Электоральные циклы (в США) как воронка начинают в себя засасывать все международное и мировое информационное пространство, уже не регионы, не отдельные страны, а, по большому счету, весь мир становится заложником очередной электоральной волны в США", - указала Захарова.
Она считает, что США "стало недостаточно себя, недостаточно подтягивания для решения собственных вопросов регионов и отдельных стран". "Сегодня на кону информационная безопасность всего мира. Этo важная и опасная тенденция", - предупредила дипломат.