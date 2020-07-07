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Захарова: американские выборы затягивают все информационное пространство
Американские выборы затягивают все международное информационное пространство, а не отдельные регионы и страны, как было раньше, на кону информбезопасность всего РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:03
медиавойны
мария захарова
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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60
медиавойны, мария захарова, сша, в мире

Захарова: американские выборы затягивают все информационное пространство

15:03 07.07.2020
1012
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Американские выборы затягивают все международное информационное пространство, а не отдельные регионы и страны, как было раньше, на кону информбезопасность всего мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на онлайн-конференции "Мир глазами СМИ в 2020 году", организованной МИА "Россия сегодня".
По ее словам, "американские выборы – это проблема глобальная, которая высветилась сейчас в намного большем масштабе, чем это было ранее".
"Электоральные циклы (в США) как воронка начинают в себя засасывать все международное и мировое информационное пространство, уже не регионы, не отдельные страны, а, по большому счету, весь мир становится заложником очередной электоральной волны в США", - указала Захарова.
Она считает, что США "стало недостаточно себя, недостаточно подтягивания для решения собственных вопросов регионов и отдельных стран". "Сегодня на кону информационная безопасность всего мира. Этo важная и опасная тенденция", - предупредила дипломат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 14:54
Новое дно. Захарова отметила крушение свободы слова и СМИ в США
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МедиавойныМария ЗахароваСШАВ мире
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