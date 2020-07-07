МВД закрыло дело против основателей Nginx

Как заявлял "Рамблер", возможное нарушение менеджмент компании заподозрил еще в 2015 году. Тогда же был заключен договор, по которому холдинг A&NN (сейчас называется Lynwood) получил права на защиту интересов "Рамблера" по данной тематике. Юристы Lynwood собрали необходимые документы и подали их в российскую полицию, которая и возбудила уголовное дело.