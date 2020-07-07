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МВД закрыло дело против основателей Nginx
МВД России подтвердило, что закрыло уголовное дело в отношении основателей Nginx - бесплатного веб-сервера с открытым исходным кодом, который поддерживает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:01
nginx
игорь сысоев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
рамблер
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
nginx, игорь сысоев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), рамблер, происшествия

МВД закрыло дело против основателей Nginx

15:01 07.07.2020
147
CC0 / Pexels / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / Pexels /
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. МВД России подтвердило, что закрыло уголовное дело в отношении основателей Nginx - бесплатного веб-сервера с открытым исходным кодом, который поддерживает работу 400 миллионов сайтов по всему миру. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре ведомства.
"Уголовное дело, возбужденное 4 декабря 2019 года по факту нарушения авторских прав ООО "Рамблер Интернет холдинг" при разработке программного обеспечения Nginx, 18 мая 2020 года прекращено по пункту 1 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие события преступления). Принятое решение проверено надзирающим органом и не отменено", - сказал собеседник агентства.
Дмитрий Песков
17 декабря 2019, 12:22
В Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и Nginx
Уголовное дело возбуждалось из-за подозрений, что основатели Nginx Игорь Сысоев (бывший системный администратор и программист "Рамблера") и Максим Коновалов (бывший главный технический директор "Рамблера") нарушили интеллектуальные права своего бывшего работодателя.
Как заявлял "Рамблер", возможное нарушение менеджмент компании заподозрил еще в 2015 году. Тогда же был заключен договор, по которому холдинг A&NN (сейчас называется Lynwood) получил права на защиту интересов "Рамблера" по данной тематике. Юристы Lynwood собрали необходимые документы и подали их в российскую полицию, которая и возбудила уголовное дело.
Однако после общественного резонанса Lynwood по поручению "Рамблера" попросил МВД России закрыть уголовное дело. Ситуацию в случае необходимости решено разбирать через гражданско-правовые механизмы.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
23 декабря 2019, 11:18
Сбербанк надеется на внесудебное решение конфликта "Рамблера" и Nginx
1110000
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NginxИгорь СысоевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РамблерПроисшествия
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