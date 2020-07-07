В МИД Китая назвали Помпео "политиканом"

Ранее Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла". По словам Помпео, "местные власти в духе Оруэлла создали центральное правительственное управление национальной безопасности, начали удалять книги, критикующие КПК, с библиотечных полок, запретили политические лозунги и теперь требуют от школ ввести цензуру. Он добавил, что до сих пор Гонконг процветал, потому что там "допускали свободное мышление и свободу слова при независимом верховенстве закона".

"На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время на то, чтобы сказать еще что-то", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь на просьбу прокомментировать слова Помпео.

Ранее гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на бюро по вопросам образования Гонконга сообщило, что в Гонконге рекомендовали пересмотреть все свои книги и немедленно изъять те, которые могут нарушать новый закон об обеспечении национальной безопасности.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая , вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.