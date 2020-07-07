Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574009977.html
В МИД Китая назвали Помпео "политиканом"
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что "не будет тратить время" на то, чтобы комментировать заявления госсекретаря США Майка Помпео о... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:56
чжао лицзянь
майк помпео
мид кнр
государственный департамент сша
гонконг
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_553fdb23db72092329aab962263cc7ce.jpg
https://ria.ru/20200701/1573701485.html
https://ria.ru/20200701/1573720198.html
гонконг
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_553fdb23db72092329aab962263cc7ce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_282:241:2692:2048_1400x0_80_0_0_e06fcbcb93caf2591c350cadbe1561dd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_432:356:2124:2048_1400x0_80_0_0_71d6e9d198c6bd62f18dac33db102cf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чжао лицзянь, майк помпео, мид кнр, государственный департамент сша, гонконг, китай, сша, в мире

В МИД Китая назвали Помпео "политиканом"

14:56 07.07.2020
1690
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 7 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что "не будет тратить время" на то, чтобы комментировать заявления госсекретаря США Майка Помпео о ситуации в Гонконге.
Ранее Помпео обвинил власти КНР в насаждении цензуры в Гонконге в "духе Оруэлла". По словам Помпео, "местные власти в духе Оруэлла создали центральное правительственное управление национальной безопасности, начали удалять книги, критикующие КПК, с библиотечных полок, запретили политические лозунги и теперь требуют от школ ввести цензуру. Он добавил, что до сих пор Гонконг процветал, потому что там "допускали свободное мышление и свободу слова при независимом верховенстве закона".
Протесты в Гонконге на фоне принятия закона о национальной безопасности
1 июля, 08:00
Китай против США: вызов принят
"На прошлой неделе я неоднократно упоминал этого политикана. Я больше не хочу тратить время на то, чтобы сказать еще что-то", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь на просьбу прокомментировать слова Помпео.
Ранее гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на бюро по вопросам образования Гонконга сообщило, что в Гонконге рекомендовали пересмотреть все свои книги и немедленно изъять те, которые могут нарушать новый закон об обеспечении национальной безопасности.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
1 июля, 07:46
Китай предложил США "попробовать" и ввести санкции против Гонконга
3730002
Обсудить 0
Чжао ЛицзяньМайк ПомпеоМИД КНРГосударственный департамент СШАГонконгКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
В МИД Китая оценили решение TikTok прекратить работу в Гонконге
Иран, Тегеран
В Иране рассказали, когда озвучат причины происшествия на ядерном объекте
Пхеньян, КНДР
Северная Корея отказалась вести переговоры с США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: американские выборы затягивают все информационное пространство
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Эр-Рияд призвал к давлению на Тегеран из-за доклада ООН
Военные корабли НАТО в Эгейском море
Три корабля НАТО зашли в Черное море
Американские флаги в Вашингтоне
В США выборщикам запретили голосовать вопреки воле штатов
Предотвращение теракта в Астрахани. Съемка ФСБ
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Руководитель отдела внешней политики газеты Коммерсантъ Елена Черненко
Журналистка "Коммерсанта" Черненко сообщила о задержании
Сотрудники полиции в защитных масках на Красной Площади в Москве
Пропаганда против новостей: почему западные СМИ теряют свои позиции
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: в США произошло крушение понятий свободы слова и свободы СМИ
Первый день карантина в Лондоне
Исследование: британцы не хотят отказываться от работы из дома
Депутат на заседании Верховной рады Украины
На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния