https://ria.ru/20200707/1574009855.html
В Красноярском крае пьяный мужчина выбросил собаку из окна
Полиция города Зеленогорска Красноярского края возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, выбросившего в окно 4-го этажа собаку сожительницы,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:54
2020-07-07T14:54
красноярский край
зеленогорск
происшествия
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красноярский край
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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красноярский край, зеленогорск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости.
Полиция города Зеленогорска Красноярского края
возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, выбросившего в окно 4-го этажа собаку сожительницы, сообщает краевой главк ГУМВД
.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в одном из общежитий города.
"Прибывшие на место сотрудники ППСП установили, что ранее судимый 41-летний зеленогорец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в комнату к своей сожительнице. Между ними возник конфликт по поводу воспитания собаки, в ходе которого мужчина выбросил животное из окна 4 этажа. От полученных травм собака погибла. Свидетелем данного происшествия стал 11-летний сын хозяйки комнаты", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ "Жесткое обращение с животными". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.