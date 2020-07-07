В Красноярском крае пьяный мужчина выбросил собаку из окна

"Прибывшие на место сотрудники ППСП установили, что ранее судимый 41-летний зеленогорец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в комнату к своей сожительнице. Между ними возник конфликт по поводу воспитания собаки, в ходе которого мужчина выбросил животное из окна 4 этажа. От полученных травм собака погибла. Свидетелем данного происшествия стал 11-летний сын хозяйки комнаты", - говорится в сообщении.