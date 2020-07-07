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В Красноярском крае пьяный мужчина выбросил собаку из окна
Полиция города Зеленогорска Красноярского края возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, выбросившего в окно 4-го этажа собаку сожительницы,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:54
красноярский край
зеленогорск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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красноярский край, зеленогорск, происшествия

В Красноярском крае пьяный мужчина выбросил собаку из окна

14:54 07.07.2020
353
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Полиция города Зеленогорска Красноярского края возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, выбросившего в окно 4-го этажа собаку сожительницы, сообщает краевой главк ГУМВД.
По данным пресс-службы, инцидент произошел в одном из общежитий города.
"Прибывшие на место сотрудники ППСП установили, что ранее судимый 41-летний зеленогорец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в комнату к своей сожительнице. Между ними возник конфликт по поводу воспитания собаки, в ходе которого мужчина выбросил животное из окна 4 этажа. От полученных травм собака погибла. Свидетелем данного происшествия стал 11-летний сын хозяйки комнаты", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ "Жесткое обращение с животными". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
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Красноярский крайЗеленогорскПроисшествия
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