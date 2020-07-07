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В Новосибирске три человека утонули, спасая тонувшую в реке девочку
Двое мужчин и 14-летний подросток во вторник утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте 12-летнюю девочку, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-08T00:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новосибирск
обь
происшествия
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новосибирск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новосибирск, обь, происшествия

В Новосибирске три человека утонули, спасая тонувшую в реке девочку

14:54 07.07.2020 (обновлено: 00:00 08.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРека Обь
Река Обь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Река Обь. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 7 июл — РИА Новости. Двое мужчин и 14-летний подросток во вторник утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте 12-летнюю девочку, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

"В 16:30 (12:30 мск) поступило сообщение о том, что на реке Оби, в районе улицы Обская, 50 тонула девочка 2008 года рождения. К ней на помощь бросились мужчины 1970 и 1998 годов рождения и подросток 2006 года рождения. Девочка была спасена, вместе с тем течением трех человек унесло, они скрылись из вида. <…> По оперативной информации, они, скорее всего, утонули", — рассказал Винаков.

Он пояснил, что поисковые работы на месте организовали специалисты Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) и Госинспекции по маломерным судам (ГИМС МЧС России). Через некоторое время водолазы нашли и подняли из реки тела двух мужчин. Поиски подростка продолжаются.
"В месте неорганизованного отдыха людей у воды были выставлены знаки "Купаться запрещено", тем не менее девочка купалась без присмотра взрослых", — отметили в ГУ МЧС.
Спасательный круг
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НовосибирскОбьПроисшествия
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7 июля, 15:10
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