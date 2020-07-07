В Новосибирске три человека утонули, спасая тонувшую в реке девочку

НОВОСИБИРСК, 7 июл — РИА Новости. Двое мужчин и 14-летний подросток во вторник утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте 12-летнюю девочку, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
"В 16:30 (12:30 мск) поступило сообщение о том, что на реке Оби, в районе улицы Обская, 50 тонула девочка 2008 года рождения. К ней на помощь бросились мужчины 1970 и 1998 годов рождения и подросток 2006 года рождения. Девочка была спасена, вместе с тем течением трех человек унесло, они скрылись из вида. <…> По оперативной информации, они, скорее всего, утонули", — рассказал Винаков.
Он пояснил, что поисковые работы на месте организовали специалисты Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) и Госинспекции по маломерным судам (ГИМС МЧС России). Через некоторое время водолазы нашли и подняли из реки тела двух мужчин. Поиски подростка продолжаются.
"В месте неорганизованного отдыха людей у воды были выставлены знаки "Купаться запрещено", тем не менее девочка купалась без присмотра взрослых", — отметили в ГУ МЧС.
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