В Новосибирске три человека утонули, спасая тонувшую в реке девочку

"В 16:30 (12:30 мск) поступило сообщение о том, что на реке Оби, в районе улицы Обская, 50 тонула девочка 2008 года рождения. К ней на помощь бросились мужчины 1970 и 1998 годов рождения и подросток 2006 года рождения. Девочка была спасена, вместе с тем течением трех человек унесло, они скрылись из вида. <…> По оперативной информации, они, скорее всего, утонули", — рассказал Винаков.