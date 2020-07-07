https://ria.ru/20200707/1574009723.html
Более 14 тысяч медиков, заразившихся на работе COVID-19, получили выплаты
Более 14 тысяч российских медиков, заразившиеся коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей, получили единовременные страховые выплаты, сообщили РИА... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:52
2020-07-07T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Более 14 тысяч российских медиков, заразившиеся коронавирусом
при исполнении трудовых обязанностей, получили единовременные страховые выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
"Единовременные страховые выплаты медицинским работникам, перенесшим заболевание в результате инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, произведены ФСС в более, чем 14 тысячах случаев. Сроки проверки в случае временной нетрудоспособности значительно сокращены", - говорится в сообщении.
Страховые выплаты были также произведены по факту смерти 40 медиков, уточнили в пресс-службе.
Другие заявления на выплаты пока находятся на рассмотрении, отметили в Минздраве.
Согласно указу президента России, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям машин скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф