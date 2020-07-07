Более 14 тысяч медиков, заразившихся на работе COVID-19, получили выплаты

"Единовременные страховые выплаты медицинским работникам, перенесшим заболевание в результате инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, произведены ФСС в более, чем 14 тысячах случаев. Сроки проверки в случае временной нетрудоспособности значительно сокращены", - говорится в сообщении.

Согласно указу президента России, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.