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Более 14 тысяч медиков, заразившихся на работе COVID-19, получили выплаты
Более 14 тысяч российских медиков, заразившиеся коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей, получили единовременные страховые выплаты, сообщили РИА... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:52
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коронавирус в россии
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Более 14 тысяч медиков, заразившихся на работе COVID-19, получили выплаты

14:52 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Более 14 тысяч российских медиков, заразившиеся коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей, получили единовременные страховые выплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
"Единовременные страховые выплаты медицинским работникам, перенесшим заболевание в результате инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, произведены ФСС в более, чем 14 тысячах случаев. Сроки проверки в случае временной нетрудоспособности значительно сокращены", - говорится в сообщении.
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Страховые выплаты были также произведены по факту смерти 40 медиков, уточнили в пресс-службе.
Другие заявления на выплаты пока находятся на рассмотрении, отметили в Минздраве.
Согласно указу президента России, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям машин скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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