Росэксимбанк профинансировал поставку тепловозов в Монголию

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский экспортно-импортный банк, входящий в Группу РЭЦ, профинансировал поставку магистральных тепловозов производства АО " Российский экспортно-импортный банк, входящий в Группу РЭЦ, профинансировал поставку магистральных тепловозов производства АО " Трансмашхолдинг " в Монголию на сумму 41,2 миллиона евро, сообщает пресс-служба РЭЦ.

Финансирование предоставлено в рамках межбанковского кредита Международному банку экономического сотрудничества (МБЭС) сроком на 11 лет для осуществления расчетов по экспортному контракту, заключенному "Трансмашхолдингом" и монголо-российским АО "Улан-Баторская железная дорога" (АО "УБЖД"). Тепловозы будут поставлены в рамках реализации Долгосрочной программы модернизации и развития АО "УБЖД".

Страховое покрытие по сделке предоставило Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР"), входящее в Группу РЭЦ,