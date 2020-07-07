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Росэксимбанк профинансировал поставку тепловозов в Монголию
Российский экспортно-импортный банк, входящий в Группу РЭЦ, профинансировал поставку магистральных тепловозов производства АО "Трансмашхолдинг" в Монголию на... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:51
российский экспортный центр (рэц)
новости компаний - экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
российский экспортный центр (рэц), новости компаний - экономика

Росэксимбанк профинансировал поставку тепловозов в Монголию

14:51 07.07.2020
62
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российский экспортно-импортный банк, входящий в Группу РЭЦ, профинансировал поставку магистральных тепловозов производства АО "Трансмашхолдинг" в Монголию на сумму 41,2 миллиона евро, сообщает пресс-служба РЭЦ.
Финансирование предоставлено в рамках межбанковского кредита Международному банку экономического сотрудничества (МБЭС) сроком на 11 лет для осуществления расчетов по экспортному контракту, заключенному "Трансмашхолдингом" и монголо-российским АО "Улан-Баторская железная дорога" (АО "УБЖД"). Тепловозы будут поставлены в рамках реализации Долгосрочной программы модернизации и развития АО "УБЖД".
Страховое покрытие по сделке предоставило Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР"), входящее в Группу РЭЦ,
"Мы рады началу сотрудничества с МБЭС и видим большой потенциал для реализации совместных проектов в странах-участниках МБЭС. Наше партнерство дает возможность предложить эффективные инструменты финансовой поддержки, позволяет расширить географию поставок российских экспортеров и способствует укреплению внешнеэкономических и торговых связей между организациями стран-участников МБЭС", - привели в пресс-службе комментарий старшего вице-президента Группы РЭЦ и генерального директора АО "ЭКСАР" Никиты Гусакова.
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