Власти Геленджика заявили о дефиците воды из-за засухи и жары

СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Власти Власти Геленджика предупреждают жителей о сильной жаре и засухе, обрушившейся на курорты Краснодарского края , и просят экономить питьевую воду, сообщает администрация города.

Власти курорта отмечают, что метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории. Температура воздуха достигает почти рекордных 40 градусов, а дождей по прогнозам не ожидается. При этом в Геленджике больше полугода не было продолжительных осадков, все дожди были кратковременными залповыми, и вода моментально стекала в бухту.

"У нас из-за жары, которая по прогнозам метеорологов, будет только усиливаться, остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора. До критической отметки упал уровень воды в Церковном озере. Обмелевшие берега уже покрылись растительностью. Та вода, которая стоит в озере, иловая", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аналогичная ситуация с Неберджаевским водохранилищем в Новороссийске. В Анапе полностью пересохло знаменитое кипарисовое озеро Сукко. Чтобы деревья, которые стали местной достопримечательностью, не погибли, их поливают пожарной машиной. Из-за большой нехватки ресурса, весь Ейск живет по графику подачи воды. Такие же проблемы испытывают жители Новороссийска, Горячего Ключа, станиц Отрадной, Саратовской, Староминской, Раевской, Натухаевской, посёлка Черноморский.