Власти Геленджика заявили о дефиците воды из-за засухи и жары

СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Власти Геленджика предупреждают жителей о сильной жаре и засухе, обрушившейся на курорты Краснодарского края, и просят экономить питьевую воду, сообщает администрация города.
Власти курорта отмечают, что метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории. Температура воздуха достигает почти рекордных 40 градусов, а дождей по прогнозам не ожидается. При этом в Геленджике больше полугода не было продолжительных осадков, все дожди были кратковременными залповыми, и вода моментально стекала в бухту.
"У нас из-за жары, которая по прогнозам метеорологов, будет только усиливаться, остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора. До критической отметки упал уровень воды в Церковном озере. Обмелевшие берега уже покрылись растительностью. Та вода, которая стоит в озере, иловая", - говорится в сообщении.
Уточняется, что аналогичная ситуация с Неберджаевским водохранилищем в Новороссийске. В Анапе полностью пересохло знаменитое кипарисовое озеро Сукко. Чтобы деревья, которые стали местной достопримечательностью, не погибли, их поливают пожарной машиной. Из-за большой нехватки ресурса, весь Ейск живет по графику подачи воды. Такие же проблемы испытывают жители Новороссийска, Горячего Ключа, станиц Отрадной, Саратовской, Староминской, Раевской, Натухаевской, посёлка Черноморский.
"Учитывая складывающуюся ситуацию, чтобы пережить жаркое время года, во всех городах и районах края с дефицитом ресурса, в первую очередь население призывают бережно расходовать воду", - говорится в сообщении.
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