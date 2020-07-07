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Лукашенко заявил, что не допустит погружения страны в "пучину" коррупции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отступит от принципа борьбы с коррупцией и не допустит погружения страны в эту "пучину", добавив, что... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:50
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не допустит погружения страны в "пучину" коррупции

14:50 07.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 7 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отступит от принципа борьбы с коррупцией и не допустит погружения страны в эту "пучину", добавив, что те, кто "хочет иначе", могут за него не голосовать на выборах главы государства 9 августа.

"Коррупция - это ржавчина, которая разъедает не только экономику, но и общество, весь уклад, в котором мы живем и который создали. Это унижение человека. И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину", - заявил Лукашенко во вторник на встрече с активом Минска. Его слова приводит агентство Белта.

Президент обратил внимание, что за рубежом оценили усилия Белоруссии в борьбе с коррупцией и ее низкий уровень в сравнении с другими странами. "У нас не надо платить мзду для того, чтобы к кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе - я не ваш президент, и вы не голосуйте за меня", - подчеркнул Лукашенко.
Он заметил, что не витает в облаках, понимает, что происходит в стране. "И понимаю, что у многих вызвало недовольство то, что на нары за последние три-пять лет пришлось отправить немало минчан. Но поверьте, на этих людях клейма ставить негде. Слушайте, как можно терпеть, когда обворовывают в школах и детских садах детей, когда занимаются поборами, собирают какие-то деньги для себя?" - сказал глава государства.
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Лукашенко также предостерег тех, кто, возможно, рассчитывает в ходе каких-то реформ прибрать к рукам часть государственной собственности. Президент отметил, что надеяться на это не надо. Он заявил, что в стране не допустили бездумной приватизации производственных гигантов и государственный контроль над этими предприятиями сохранится и впредь.
Президент также отметил важность слышать и иметь связь с обычными людьми. "Мы должны видеть людей. У нас немало проблем. Первая и самая главная - Минский горисполком, администрации районов стали отрываться от реальных потребностей людей. Работа часто ориентирована на процесс, а не на результат. Бюрократизма, волокиты в решении насущных вопросов жизни людей предостаточно", - добавил он.
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