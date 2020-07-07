https://ria.ru/20200707/1574009374.html
Госдума приняла закон о данных об освобождении лиц с опасными болезнями
Государственная дума РФ на пленарном заседании во вторник приняла закон, согласно которому информация об освобождающихся осужденных с опасными заболеваниями... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:48
2020-07-07T14:48
здоровье - общество
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общество
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РИА Новости
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здоровье - общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Государственная дума РФ
на пленарном заседании во вторник приняла закон, согласно которому информация об освобождающихся осужденных с опасными заболеваниями будет передаваться в региональные органы здравоохранения.
Изменения вносятся в статью 180 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
В пояснительной записке к документу отмечается, что зачастую лица, покидающие учреждения уголовно-исполнительной системы, являются носителями патологий (туберкулез и ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит и наркомания, алкоголизм и другие психические расстройства, а также ряд соматических заболеваний, в том числе в запущенной стадии).
Проект закона предполагает, что администрация учреждения ФСИН
будет передавать информацию об освободившемся осужденном с опасным заболеванием региональному Минздраву по выбранному месту жительства для решения вопроса о медицинской помощи.
Кроме того, законопроект предлагает дать правительству РФ право определять перечень передаваемой информации, порядок ее передачи и обмена, если осужденный не прибудет к избранному им месту жительства.