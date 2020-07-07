Госдума приняла закон о данных об освобождении лиц с опасными болезнями

В пояснительной записке к документу отмечается, что зачастую лица, покидающие учреждения уголовно-исполнительной системы, являются носителями патологий (туберкулез и ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит и наркомания, алкоголизм и другие психические расстройства, а также ряд соматических заболеваний, в том числе в запущенной стадии).