https://ria.ru/20200707/1574009239.html
В "Почте России" отметили рост выручки
Выручка "Почты России" за последние четыре недели серьезно растет, вернула позиции 2019 года, заявил глава компании Максим Акимов на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:45
2020-07-07T14:45
максим акимов
почта россии
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим акимов, почта россии, владимир путин, экономика
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости.
Выручка "Почты России
" за последние четыре недели серьезно растет, вернула позиции 2019 года, заявил глава компании Максим Акимов
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Могу Вам доложить, что за последние четыре недели наша выручка серьезно растет. Мы вернули позиции 2019 года, идем с ростом к плану", - сказал Акимов.
Он отметил, что оживление потребительской активности является прямым показателем эффективности мер, которые были приняты по поручению главы государства по дополнительной поддержке семей, доходов.
"Притом, что у нас огромная работа впереди по выполнению Вашего поручения по доведению зарплат до среднерегиональных, тем не менее, для людей даже скромный доход оказался привлекательным, и мы открыли 5 тысяч новых вакансий", - добавил глава "Почты".