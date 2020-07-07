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В "Почте России" отметили рост выручки
Выручка "Почты России" за последние четыре недели серьезно растет, вернула позиции 2019 года, заявил глава компании Максим Акимов на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:45
максим акимов
почта россии
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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максим акимов, почта россии, владимир путин, экономика

В "Почте России" отметили рост выручки

14:45 07.07.2020
61
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО Почта России Максим Акимов (справа) во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов (справа) во время встречи
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Выручка "Почты России" за последние четыре недели серьезно растет, вернула позиции 2019 года, заявил глава компании Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Могу Вам доложить, что за последние четыре недели наша выручка серьезно растет. Мы вернули позиции 2019 года, идем с ростом к плану", - сказал Акимов.
Он отметил, что оживление потребительской активности является прямым показателем эффективности мер, которые были приняты по поручению главы государства по дополнительной поддержке семей, доходов.
"Притом, что у нас огромная работа впереди по выполнению Вашего поручения по доведению зарплат до среднерегиональных, тем не менее, для людей даже скромный доход оказался привлекательным, и мы открыли 5 тысяч новых вакансий", - добавил глава "Почты".
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