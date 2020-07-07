В "Почте России" отметили рост выручки

"Могу Вам доложить, что за последние четыре недели наша выручка серьезно растет. Мы вернули позиции 2019 года, идем с ростом к плану", - сказал Акимов.

Он отметил, что оживление потребительской активности является прямым показателем эффективности мер, которые были приняты по поручению главы государства по дополнительной поддержке семей, доходов.