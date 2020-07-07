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В Коми медики получат региональные выплаты за работу с COVID-19
Медики Коми, не подпадающие под федеральные постановления о надбавках за работу с пациентами с коронавирусом, получат региональные стимулирующие выплаты,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:44
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика коми, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Коми медики получат региональные выплаты за работу с COVID-19

14:44 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Медики Коми, не подпадающие под федеральные постановления о надбавках за работу с пациентами с коронавирусом, получат региональные стимулирующие выплаты, сообщает республиканский минздрав.
"В республике Коми медицинские работники, подверженные риску заражения новой коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты. Доплаты коснутся тех, кто ранее не попал под действие федеральных постановлений", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства "ВКонтакте".
Так, врачам выездных бригад скорой помощи выплатят 10 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу этих бригад – 7 тысяч рублей, младшему сестринскому персоналу и водителям – 5 тысяч рублей в месяц.
Также стимулирующие выплаты в размере 10 тысяч рублей будут произведены в адрес медиков подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, в том числе врачей-инфекционистов, врачей общей практики (семейных врачей), педиатров и терапевтов (включая участковых врачей), а также пульмонологов. Средний медперсонал этих подразделений, включая работников фельдшерских пунктов, получит по 7 тысяч рублей, младший медицинский и обслуживающий персонал – по 5 тысяч рублей.
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"При этом выплаты врачам и водителям скорой помощи осуществляются за каждый месяц работы в период с 16 марта 2020 года по 30 июня 2020 года. Остальные получат их однократно за период работы с 16 марта 2020 года по 30 июня 2020 года", - уточняет минздрав Коми.
Сейчас ведомство согласовывает перечень должностей, дающих право на получение стимулирующих выплат из регионального бюджета.
"Выплаты стимулирующего характера осуществляются независимо от количества отработанных смен (часов) и выплачиваются у одного работодателя по одному трудовому договору, производятся в составе заработной платы, с учетом начислений на них районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - отмечается в соответствующем постановлении правительства Коми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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