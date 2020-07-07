ГД приняла закон об освобождении от НДС оказываемых по госзаказу услуг

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об освобождении от НДС государственных (муниципальных) услуг по соглашениям, заключенным в соответствии с законодательством о государственном (муниципальном) социальном заказе.

Это позволит создать равные условия налогообложения при оказании таких услуг как для госучреждений, так и для негосударственных социально-ориентированных организаций. Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

Госдума также приняла во втором и третьем чтении закон, который дополняет Бюджетный кодекс новым видом субсидий - на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере. Предполагается, что за счет этих субсидий будет финансироваться исполнение государственного (муниципального) социального заказа, что позволит при необходимости перераспределять бюджетные средства между исполнителями услуг.

Условием предоставления такой субсидии является отсутствие у получателя просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется их предоставить. Одновременно запрещается предоставление подобных субсидий компаниям, находящимся в офшорной юрисдикции.

Неиспользованные остатки субсидий могут оставаться в распоряжении его исполнителей в случае соблюдения ими условий, установленных в заключенных с ними соглашениях. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.