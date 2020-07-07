https://ria.ru/20200707/1574008847.html
Госдума приняла закон об увеличении числа представителей в Совете Судей
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон об увеличении числа представителей в Совете Судей до 147 членов. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:40
2020-07-07T14:40
совет судей рф
госдума рф
общество
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https://ria.ru/20200706/1573964063.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет судей рф, госдума рф, общество