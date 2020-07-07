Госдума приняла закон об увеличении числа представителей в Совете Судей

Проектом предлагается увеличить представительство судей федеральных судов всех уровней и видов, в результате число членов Совета судей РФ возрастет на 14 человек - до 147.

Также проектом предусматривается возможность перенесения Всероссийского съезда судей по решению Совета судей РФ на более поздний срок - при угрозе возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части, исключающих возможность проведения очередного съезда.