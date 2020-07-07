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Госдума приняла закон об увеличении числа представителей в Совете Судей
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон об увеличении числа представителей в Совете Судей до 147 членов. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:40
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РИА Новости
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совет судей рф, госдума рф, общество

Госдума приняла закон об увеличении числа представителей в Совете Судей

14:40 07.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон об увеличении числа представителей в Совете Судей до 147 членов.
Автором инициативы стал Верховный суд РФ.
Проектом предлагается увеличить представительство судей федеральных судов всех уровней и видов, в результате число членов Совета судей РФ возрастет на 14 человек - до 147.
Также проектом предусматривается возможность перенесения Всероссийского съезда судей по решению Совета судей РФ на более поздний срок - при угрозе возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ либо на ее части, исключающих возможность проведения очередного съезда.
Андрей Клишас
6 июля, 16:29Голосование по поправкам в Конституцию
Клишас прокомментировал поправку о сокращении числа судей КС
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