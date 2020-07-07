Госдума приняла закон о выплатах уволенным при ликвидации организации

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла правительственный закон, гарантирующий всем увольняемым в связи с ликвидацией организации право на выплату выходного пособия и сохранение среднего месячного заработка.

Изменения касаются организаций, расположенных в районах Крайнего Севера. Согласно постановлению КС, первая часть статьи 178 ТК РФ не соответствует Конституции РФ в той мере, в какой содержащееся в ней положение не дает возможности получить выплату тем уволенным при ликвидации организации работникам, которые приобрели право на нее после прекращения деятельности юридического лица.

Как поясняется, выплата выходного пособия и среднемесячного заработка увольняемому работнику гарантирована, если право на нее возникло, пока бывший работодатель продолжает свою экономическую деятельность. Однако к моменту возникновения такого права в единый государственный реестр юридических лиц уже могут быть внесены сведения о прекращении деятельности организации. В таком случае сотрудник лишается возможности получить положенные выплаты.

Законом восполняется пробел в трудовых отношениях в части права всех увольняемых сотрудников на получение гарантии в виде выплаты выходного пособия и сохранения среднего заработка на период трудоустройства (но не более чем на два месяца).

Также закрепляется обязанность работодателя (не позднее 15 календарных дней со дня обращения работника) выплатить работнику, уволенному в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, средний месячный заработок за 2-й месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Кроме того, предусматривается право работодателя взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства выплатить работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка.

Закрепляется, что при ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства и выплата единовременной компенсации в любом случае должны быть произведены до завершения ликвидации организации.