Госдума приняла закон о рассмотрении дел по нетяжким преступлениям

Как отмечается в пояснительной записке, дела о преступлениях, отнесенных законом к категории тяжких ввиду их повышенной общественной опасности, как правило, "являются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в средствах массовой информации, что требует установления на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия". К таким преступлениям относятся такие правонарушения, как мошенничество в крупном и особо крупном размерах, совершенное организованной группой лиц, злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий.