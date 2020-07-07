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Госдума приняла закон о рассмотрении дел по нетяжким преступлениям
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым предлагается ограничить применение особого порядка судебного разбирательства... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:38
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353
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россия, госдума рф, общество

Госдума приняла закон о рассмотрении дел по нетяжким преступлениям

14:38 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым предлагается ограничить применение особого порядка судебного разбирательства только уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести.
Изменения вносятся в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
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Как отмечается в пояснительной записке, дела о преступлениях, отнесенных законом к категории тяжких ввиду их повышенной общественной опасности, как правило, "являются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в средствах массовой информации, что требует установления на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия". К таким преступлениям относятся такие правонарушения, как мошенничество в крупном и особо крупном размерах, совершенное организованной группой лиц, злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий.
"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 314 УПК РФ, ограничив применение особого порядка судебного разбирательства уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести, к которым в соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния", - говорится в пояснительной записке в документу.
Особый порядок рассмотрения уголовных дел - это сокращенная процедура, которая используется, когда фигурант согласен с предъявленным ему обвинением, а суд рассматривает дело без судебного разбирательства.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков
5 апреля 2019, 11:36
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