На Алтае задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к ИГ*

"За денежное вознаграждение задержанный выполнял задания по сбору информации об объектах массового скопления людей в Барнауле, в частности, делал для своих "кураторов" детальные фотографии зданий с привязкой к местности. Кроме того, он организовал и активировал скрытый канал связи в сети интернет, который должен был использоваться для решения вопросов, связанных с террористической деятельностью", - уточняет пресс-служба.