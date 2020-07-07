На Алтае задержали мужчину, пытавшегося примкнуть к ИГ*

БАРНАУЛ, 7 июл - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали иностранца, который собирался воевать за террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщает пресс-служба ведомства.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю в международном аэропорту Барнаула им. Г.С. Титова при попытке вылететь в Москву с последующим направлением на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований МТО "Исламское государство"* задержан выходец из Средней Азии, 1998 года рождения", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что иностранец, проживая в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность, установил контакт с подозреваемыми в причастности к деятельности "Исламского государства"* и находящимися за пределами России. В ходе переписки он выразил желание примкнуть к рядам террористической организации и выехать в зону конфликта.
"За денежное вознаграждение задержанный выполнял задания по сбору информации об объектах массового скопления людей в Барнауле, в частности, делал для своих "кураторов" детальные фотографии зданий с привязкой к местности. Кроме того, он организовал и активировал скрытый канал связи в сети интернет, который должен был использоваться для решения вопросов, связанных с террористической деятельностью", - уточняет пресс-служба.
Как рассказал сам иностранец, он делал это осознанно и целенаправленно для связи с "братьями-моджахедами". Возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".
"Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
*Запрещенная в России террористическая организация