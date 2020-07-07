Cоцсетям предстоит перестройка, считает Захарова

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сфере социальных сетей в мире предстоит перестройка, соцсети будут меняться и испытывать на себе давление или влияние.

"Мы видим уже капитальное начало перестройки, модерации, законодательного оформления социальных сетей. Если до этого, на протяжении нескольких лет, это была такая прелюдия, то сегодня, конечно, эта среда будет испытывать на себе либо давление, либо влияние, но она будет так или иначе, безусловно, меняться", - сказала Захарова на онлайн-конференции "Мир глазами СМИ в 2020 году", организованной МИА "Россия сегодня".

По ее мнению, главной угрозой в медиасреде сегодня являются фейки. "Главная угроза – это фейки. Много лет основной угрозой называлась пропаганда, вспомните, на этом все строилось: основным душителем свободы СМИ, невозможностью развития журналистики, препятствием для работы журналиста называлась именно пропаганда", - сказала Захарова.

"Сегодня, мне кажется, зло пропаганды меркнет по сравнению с той угрозой, которую несут фейки. Потому что вы можете сопротивляться пропаганде, у вас для этого есть инструментарий, есть в том числе законы, для этого были созданы мировые международные институты, для этого создавалась гражданское общество", - продолжила дипломат.