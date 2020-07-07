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Cоцсетям предстоит перестройка, считает Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сфере социальных сетей в мире предстоит перестройка, соцсети будут меняться и испытывать на себе... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:35
мария захарова
медиа - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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мария захарова, медиа - общество, общество

Cоцсетям предстоит перестройка, считает Захарова

14:35 07.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сфере социальных сетей в мире предстоит перестройка, соцсети будут меняться и испытывать на себе давление или влияние.
"Мы видим уже капитальное начало перестройки, модерации, законодательного оформления социальных сетей. Если до этого, на протяжении нескольких лет, это была такая прелюдия, то сегодня, конечно, эта среда будет испытывать на себе либо давление, либо влияние, но она будет так или иначе, безусловно, меняться", - сказала Захарова на онлайн-конференции "Мир глазами СМИ в 2020 году", организованной МИА "Россия сегодня".
По ее мнению, главной угрозой в медиасреде сегодня являются фейки. "Главная угроза – это фейки. Много лет основной угрозой называлась пропаганда, вспомните, на этом все строилось: основным душителем свободы СМИ, невозможностью развития журналистики, препятствием для работы журналиста называлась именно пропаганда", - сказала Захарова.
"Сегодня, мне кажется, зло пропаганды меркнет по сравнению с той угрозой, которую несут фейки. Потому что вы можете сопротивляться пропаганде, у вас для этого есть инструментарий, есть в том числе законы, для этого были созданы мировые международные институты, для этого создавалась гражданское общество", - продолжила дипломат.
Она убеждена, что пропаганде можно противодействовать, фейкам же невозможно: "будь вы индивидуум, общественный деятель, структура, организация, компания, государство". "Невозможно, нет таких механизмов", - констатировала Захарова, добавив, что "механизмов распространения фейков создано огромное количество".
Иконки социальных сетей на экране смартфона
5 июля, 04:04
Эксперт объяснил, как и зачем соцсети следят за нами
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Мария ЗахароваМедиа - ОбществоОбщество
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