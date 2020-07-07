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На семи станциях МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду
Питьевую воду начали раздавать пассажирам на семи станциях Московского центрального кольца (МЦК), говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:32
московское центральное кольцо (мцк)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московское центральное кольцо (мцк), telegram (приложение), общество

На семи станциях МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду

14:32 07.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМЦК
МЦК
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МЦК. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Питьевую воду начали раздавать пассажирам на семи станциях Московского центрального кольца (МЦК), говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Ранее в департаменте заявили, что если температура на станциях метро превышает 28 градусов в течение 2 часов, пассажирам метро и МЦК начинают раздавать воду.
"На станциях МЦК уже бесплатно раздают воду: Андроновка, Локомотив, Бульвар Рокоссовского, Владыкино, Окружная, Стрешнево, Зорге", - говорится в сообщении.
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Московское центральное кольцо (МЦК)Telegram (приложение)Общество
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