https://ria.ru/20200707/1574008243.html
На семи станциях МЦК пассажирам начали раздавать питьевую воду
Питьевую воду начали раздавать пассажирам на семи станциях Московского центрального кольца (МЦК), говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:32
2020-07-07T14:32
московское центральное кольцо (мцк)
telegram (приложение)
общество
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https://ria.ru/20200707/1573995325.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155341/42/1553414296_0:91:3005:1781_1400x0_80_0_0_f57bf5b6b71ed5d033fbabe95e5d5b6d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московское центральное кольцо (мцк), telegram (приложение), общество