РВК поможет внедрить российские инновационные проекты в Узбекистане

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) и Национальное агентство проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ) запускают программу по внедрению российских инновационных проектов в Узбекистане, говорится в сообщении РВК.

В рамках проекта технологические компании РФ смогут предложить свои разработки экспертам НАПУ. Сбор заявок продлится до 14 июля.

Жюри будет рассматривать заявки по отраслевым направлениям, в числе которых энергетика и энергоэффективные технологии; цифровое сельское хозяйство, экоземледелие и производство продуктов питания; цифровые технологии для умного города, социальной сферы и ЖКХ; медицинские технологии и оборудование и другие.

Для компаний, прошедших предварительный отбор, будут организованы индивидуальные встречи с заинтересованными в сотрудничестве партнерами и заказчиками для обсуждения возможных моделей сотрудничества и коммерциализации предложенных проектов.