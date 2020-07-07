https://ria.ru/20200707/1574008207.html
РВК поможет внедрить российские инновационные проекты в Узбекистане
Российская венчурная компания (РВК) и Национальное агентство проектного управления при президенте Узбекистана (НАПУ) запускают программу по внедрению российских РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:32
2020-07-07T14:32
российская венчурная компания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская венчурная компания
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российская венчурная компания
(РВК) и Национальное агентство проектного управления при президенте Узбекистана
(НАПУ) запускают программу по внедрению российских инновационных проектов в Узбекистане, говорится в сообщении РВК.
В рамках проекта технологические компании РФ смогут предложить свои разработки экспертам НАПУ. Сбор заявок продлится до 14 июля.
Жюри будет рассматривать заявки по отраслевым направлениям, в числе которых энергетика и энергоэффективные технологии; цифровое сельское хозяйство, экоземледелие и производство продуктов питания; цифровые технологии для умного города, социальной сферы и ЖКХ; медицинские технологии и оборудование и другие.
Для компаний, прошедших предварительный отбор, будут организованы индивидуальные встречи с заинтересованными в сотрудничестве партнерами и заказчиками для обсуждения возможных моделей сотрудничества и коммерциализации предложенных проектов.
"РВК продолжает планомерную работу по созданию международной сети партнеров для поддержки и продвижения интересов российского технологического бизнеса на зарубежных рынках. Сотрудничество с НАПУ позволит предоставить малым и средним технологическим компаниями, обладающим готовыми рыночными решениями, упрощенный доступ к заказчикам в Узбекистане", – прокомментировал заместитель гендиректора, директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов.