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Волгоградская область
https://ria.ru/20200707/1574008169.html
Более 500 тысяч тонн зерна убрали с полей в Волгоградской области
Уборочная кампания стартовала в Волгоградской области, аграрии уже собрали 500 тысяч тонн зерна, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T15:51
волгоградская область
андрей бочаров
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волгоградская область
экономика
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андрей бочаров, октябрьский район, волгоградская область, экономика

Более 500 тысяч тонн зерна убрали с полей в Волгоградской области

14:31 07.07.2020 (обновлено: 15:51 07.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая
Уборка урожая
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка урожая. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Уборочная кампания стартовала в Волгоградской области, аграрии уже собрали 500 тысяч тонн зерна, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации пресс-службы, во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание в Октябрьском районе в хозяйстве "Аксайское", на котором были рассмотрены старт уборочной кампании, вопросы мелиорации и развития овощеводства.
"Волгоградская область вошла в активную фазу уборки урожая зерновых. Уже более 500 тысяч тонн зерна отправили в закрома, убрав всего порядка 12% площадей", - цитирует пресс-служба слова Бочарова. Всего в планах региона собрать более четырех миллионов тонн зерна в этом году.
Отмечается, что уборка ведется в условиях жаркой погоды, в некоторых районах области наблюдается почвенная засуха. Чтобы снизить риски из-за засухи, сообщает администрация, в этом году больше площадей засеяно озимыми культурами, кукурузой и просом, сокращены яровые посевы ячменя и пшеницы.
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В ходе совещания Бочаров отметил, что регион планирует в этому году собрать урожай овощей на уровне прошлого года – не менее одного миллиона тонн. При этом, по информации администрации, решается вопрос дефицита рабочей силы из-за ограничений на фоне пандемии, в том числе, за счет молодежных стройотрядов, которые получают оплату за свой труд. В планах, сообщает администрация, увеличить объемы хранилища под овощи и плоды с 283 тысяч тонн до 320 тысяч тонн, увеличить их переработку на 20 тысяч тонн до 440 тысяч тонн. Отмечается, что высоких результатов поможет достичь развитие мелиорации в регионе, в 2020 году будут созданы еще 8,6 тысячи гектаров орошаемых земель в 10 районах по 15 инвестиционных проектам.
"Мелиорация была и остается важнейшим фактором эффективного овощеводства, развития кормовой базы животноводства, производства целого ряда биржевых культур. Мы изначально заявляли это направление как приоритет и с 2014 года с господдержкой нарастили площади орошения до 58,5 тысячи гектаров или в 1,7 раза по сравнению с действующими на тот момент", – цитирует губернатора пресс-служба.
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