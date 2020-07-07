Более 500 тысяч тонн зерна убрали с полей в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 7 июл – РИА Новости. Уборочная кампания стартовала в Уборочная кампания стартовала в Волгоградской области , аграрии уже собрали 500 тысяч тонн зерна, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.

По информации пресс-службы, во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел совещание в Октябрьском районе в хозяйстве "Аксайское", на котором были рассмотрены старт уборочной кампании, вопросы мелиорации и развития овощеводства.

"Волгоградская область вошла в активную фазу уборки урожая зерновых. Уже более 500 тысяч тонн зерна отправили в закрома, убрав всего порядка 12% площадей", - цитирует пресс-служба слова Бочарова. Всего в планах региона собрать более четырех миллионов тонн зерна в этом году.

Отмечается, что уборка ведется в условиях жаркой погоды, в некоторых районах области наблюдается почвенная засуха. Чтобы снизить риски из-за засухи, сообщает администрация, в этом году больше площадей засеяно озимыми культурами, кукурузой и просом, сокращены яровые посевы ячменя и пшеницы.

В ходе совещания Бочаров отметил, что регион планирует в этому году собрать урожай овощей на уровне прошлого года – не менее одного миллиона тонн. При этом, по информации администрации, решается вопрос дефицита рабочей силы из-за ограничений на фоне пандемии, в том числе, за счет молодежных стройотрядов, которые получают оплату за свой труд. В планах, сообщает администрация, увеличить объемы хранилища под овощи и плоды с 283 тысяч тонн до 320 тысяч тонн, увеличить их переработку на 20 тысяч тонн до 440 тысяч тонн. Отмечается, что высоких результатов поможет достичь развитие мелиорации в регионе, в 2020 году будут созданы еще 8,6 тысячи гектаров орошаемых земель в 10 районах по 15 инвестиционных проектам.