СК проверит данные о невыплате зарплаты сотрудникам сервиса доставки еды

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды, заявила представитель ГСУСК России по Следователи начали проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды, заявила представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сервисе Delivery Club

"Из различных информационных сообщений следует, что руководство компании в период с мая 2020 года по настоящее время не выплатило заработную плату не менее чем 30 сотрудникам указанной компании", - сказала Иванова.

По ее словам, организована проверка, следователи выехали в организацию для личного приема работников.