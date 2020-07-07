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СК проверит данные о невыплате зарплаты сотрудникам сервиса доставки еды
Следователи начали проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды, заявила представитель ГСУСК России... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:30
delivery club
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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delivery club, москва, происшествия

СК проверит данные о невыплате зарплаты сотрудникам сервиса доставки еды

14:30 07.07.2020
717
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Следователи начали проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды, заявила представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сервисе Delivery Club.
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"Из различных информационных сообщений следует, что руководство компании в период с мая 2020 года по настоящее время не выплатило заработную плату не менее чем 30 сотрудникам указанной компании", - сказала Иванова.
По ее словам, организована проверка, следователи выехали в организацию для личного приема работников.
Ранее Delivery Club сообщал, что обсудил с курьерами корректировку выплат, начисленных в период тестирования увеличенных логистических зон. Тест по увеличению зон доставки проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб, отмечали в компании.
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1511001
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