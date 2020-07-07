Госдума приняла закон о введении присяги для росгвардейцев

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Как отмечали депутаты в пояснительной записке, по действующему законодательству, в госорганах, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, имеющие классные чины, - присягу. Отмечается, что порядок приведения к присяге и ее текст для лиц устанавливается "отраслевыми" федеральными законами (МВД, ФСИН, ФТС, ФПС МЧС, ФССП). Кроме того, присягу также приносят судьи, прокуроры и сотрудники СК РФ. В данной связи предлагается ввести аналогичный порядок принятия присяги и текст и для сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции.