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Госдума приняла закон о введении присяги для росгвардейцев
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:30
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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александр хинштейн
общество
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, александр хинштейн, общество

Госдума приняла закон о введении присяги для росгвардейцев

14:30 07.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Как отмечали депутаты в пояснительной записке, по действующему законодательству, в госорганах, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, имеющие классные чины, - присягу. Отмечается, что порядок приведения к присяге и ее текст для лиц устанавливается "отраслевыми" федеральными законами (МВД, ФСИН, ФТС, ФПС МЧС, ФССП). Кроме того, присягу также приносят судьи, прокуроры и сотрудники СК РФ. В данной связи предлагается ввести аналогичный порядок принятия присяги и текст и для сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФАлександр ХинштейнОбщество
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