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Распространение нового коронавируса
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На Украине рассказали о заболеваемости коронавирусом
Показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:29
распространение нового коронавируса
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
максим степанов
владимир зеленский
винницкая область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, максим степанов, владимир зеленский, винницкая область, украина, в мире

На Украине рассказали о заболеваемости коронавирусом

14:29 07.07.2020
768
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМедицинский работник и сотрудник правоохранительных органов Украины проверяют водителей на блокпосте во Львовской области
Медицинский работник и сотрудник правоохранительных органов Украины проверяют водителей на блокпосте во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 июл – РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам совещания по предотвращению распространения COVID-19.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране или в отдельных областях могут усилить, когда число активных больных на 100 тысяч населения достигнет 60 человек. Пресс-служба офиса президента 1 июля сообщила, что показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине составляет 58 человек на 100 тысяч населения.
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"Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения. Но такая большая цифра возникла из-за вспышек в отдельных регионах, например, в Винницкой области, на Закарпатье, а также в Киеве", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на совещании сообщил, что в стране снизилось число пациентов с пневмонией.
Также на совещании Зеленскому доложили, что правительство изучает практики преодоления коронавируса за границей, а также опыт других стран по подготовке к началу нового учебного года 1 сентября.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались. Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 49607 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1283 человека, выздоровели 22193.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Максим СтепановВладимир ЗеленскийВинницкая областьУкраинаВ мире
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