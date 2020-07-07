Додон заявил, что не откажется от досрочных выборов в парламент Молдавии

КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не откажется от идеи проведения досрочных выборов в парламент, несмотря на то, что по постановлению Конституционного суда их нельзя совместить с выборами главы республики.
Ранее в Конституционный суд обратились представители нескольких партий парламента с просьбой прояснить, можно ли в один день с запланированными на 1 ноября выборами президента провести досрочные выборы парламента. КС во вторник постановил, что совмещать эти избирательные процессы нельзя.
"Нынешний парламент себя скомпрометировал... этот законодательный орган должен быть перезагружен. Мы будем опираться на волю народа и, если потребуется, организуем досрочные парламентские выборы так скоро, насколько это возможно с точки зрения законодательства", - заявил Додон в комментарии Sputnik Moldova.
В решении КС отмечается, что роспуск парламента в последние шесть месяцев мандата президента запрещен по любым причинам. Мандат президента официально завершится 23 декабря. Согласно местному законодательству, досрочные парламентские выборы не получится провести раньше весны 2021 года.
Додон ранее заявил, что сделает все возможное для проведения досрочных парламентских выборов, потому что не видит другого выхода из политического кризиса. Он допустил, что кабмин может уйти в отставку и спровоцировать досрочные парламентские выборы. Его позицию разделил премьер Ион Кику, который заявил, что парламент дискредитировал себя отказом работать с правительством.