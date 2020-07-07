Додон заявил, что не откажется от досрочных выборов в парламент Молдавии

Ранее в Конституционный суд обратились представители нескольких партий парламента с просьбой прояснить, можно ли в один день с запланированными на 1 ноября выборами президента провести досрочные выборы парламента. КС во вторник постановил, что совмещать эти избирательные процессы нельзя.