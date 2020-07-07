Самолет вынужденно сел в аэропорту Нью-Йорка после столкновения с птицей

"Рейс Delta 1076, совершавший полет из Уэст-Палм-Бич, Калифорния, в аэропорт "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке, после столкновения с птицей изменил маршрут и направился в нью-йоркский аэропорт JFK. Рейс приземлился благополучно и без происшествий", - говорится в заявлении авиакомпании, которое цитирует канал.