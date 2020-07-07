Самолет вынужденно сел в аэропорту Нью-Йорка после столкновения с птицей

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Самолет американской авиакомпании Delta Airlines, летевший в нью-йоркский аэропорт "Ла-Гуардия" совершил вынужденную посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) после столкновения с птицей, которое привело к повреждению носа воздушного судна, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление.
Отмечается, что на борту лайнера A319 находились 43 пассажира.
"Рейс Delta 1076, совершавший полет из Уэст-Палм-Бич, Калифорния, в аэропорт "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке, после столкновения с птицей изменил маршрут и направился в нью-йоркский аэропорт JFK. Рейс приземлился благополучно и без происшествий", - говорится в заявлении авиакомпании, которое цитирует канал.
На фотографиях и кадрах, которые опубликовал канал, видна вмятина на носовой части самолета. Канал указывает, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) занимается расследованием этого происшествия.