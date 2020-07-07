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Самолет вынужденно сел в аэропорту Нью-Йорка после столкновения с птицей
Самолет американской авиакомпании Delta Airlines, летевший в нью-йоркский аэропорт "Ла-Гуардия" совершил вынужденную посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:29
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airbus a319, нью-йорк (город), сша, в мире

Самолет вынужденно сел в аэропорту Нью-Йорка после столкновения с птицей

14:29 07.07.2020
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© Flickr / karasawaСамолет авиакомпании Delta Airlines
Самолет авиакомпании Delta Airlines
© Flickr / karasawa
Самолет авиакомпании Delta Airlines. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Самолет американской авиакомпании Delta Airlines, летевший в нью-йоркский аэропорт "Ла-Гуардия" совершил вынужденную посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) после столкновения с птицей, которое привело к повреждению носа воздушного судна, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление.
Отмечается, что на борту лайнера A319 находились 43 пассажира.
"Рейс Delta 1076, совершавший полет из Уэст-Палм-Бич, Калифорния, в аэропорт "Ла-Гуардия" в Нью-Йорке, после столкновения с птицей изменил маршрут и направился в нью-йоркский аэропорт JFK. Рейс приземлился благополучно и без происшествий", - говорится в заявлении авиакомпании, которое цитирует канал.
На фотографиях и кадрах, которые опубликовал канал, видна вмятина на носовой части самолета. Канал указывает, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) занимается расследованием этого происшествия.
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