ГД приняла закон о праве кабмина давать отсрочку маркировки ряда лекарств

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым устанавливается право правительства давать отсрочку на введение обязательной маркировки для ряда лекарств в течение 3-6 месяцев.
Закон предусматривает создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Как пояснял журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, федеральный регистр, помимо той информации, которая определяет количество застрахованных и категории заболеваний, должен будет иметь актуальную, фактическую информацию обеспеченности каждого льготника. Согласно закону, вести регистр будет министерство здравоохранения. Но при этом региональные сегменты федерального регистра будут заполнять и контролировать органы государственной власти регионов. Основу этого регистра будут составлять сведения из социальных регистров и единой государственной информационной системы социального обеспечения, пояснил глава думского комитета.
"Эта инициатива должна максимально упростить жизнь граждан, которые борются с тяжелыми заболеваниями, чтобы они своевременно и в полном объеме получали нужные препараты. Поэтому очень важно, чтобы к моменту вступления закона в силу в полном объеме, 1 января 2021 года, правительством были приняты все необходимые подзаконные акты", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Поправками во втором чтении было установлено право правительства устанавливать отсрочку на введения обязательной маркировки для некоторых лекарств от 3 до 6 месяцев.
С 1 июля 2020 года в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности. Однако, как ранее сообщал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, депутаты предложат Росздравнадзору не штрафовать фармпредприятия, которые по объективным причинам оказались не готовы к введению маркировки с 1 июля.
"Из-за пандемии коронавируса и вызванной ею остановкой многих производственных и экономических процессов, мы решили не рисковать и дать правительству возможность маневра. А именно: правительство получит право разработать особый порядок ввода в оборот немаркированных медпрепаратов, произведенных с 1 июля по 1 октября текущего года. Также правительству будет дано право разрешить до 1 января 2021 года ввоз в Россию немаркированных лекарств, произведенных за рубежом до 1 октября 2020 года. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, как уже было определено, будет разрешена до окончания срока их годности", - сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.