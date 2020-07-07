Захарова: в США произошло крушение понятий свободы слова и свободы СМИ

"Мы увидели крушение колосса, мы увидели крушение всего того, что многие годы там якобы формировалось, что предлагалось всему миру в качестве образца - вот это все не просто не работает, а это просто все рухнуло. И им только предстоит заново начать дорогу к самим себе, в том числе в сфере свободы СМИ, свободы слова, защиты прав журналистов и вообще понимания, что такое свобода слова", - сказала Захарова на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".