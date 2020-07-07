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Захарова: в США произошло крушение понятий свободы слова и свободы СМИ
Понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США полностью разрушены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:22
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Не знаю как там насчёт запретов на те или иные слова, но я вот читаю CNN уже лет двадцать, и хочу сказать что раньше они хотя бы вид делали что они типа вне политики, что их работа - сбор и доставка новостей. А сейчас CNN это оголтелый пропагандистский листок, основная и единственная задача которого - поливание помоями Трампа. Какая там свобода СМИ, если вменяемых СМИ уже походу вообще не осталось.
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3
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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джордж флойд, чикагский университет, марк захаров, христофор колумб, сша

Захарова: в США произошло крушение понятий свободы слова и свободы СМИ

14:22 07.07.2020
2672
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США полностью разрушены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова отметила, что "крушение мифа о свободе средств массовой информации" в США - свершившийся факт.
"Мы увидели крушение колосса, мы увидели крушение всего того, что многие годы там якобы формировалось, что предлагалось всему миру в качестве образца - вот это все не просто не работает, а это просто все рухнуло. И им только предстоит заново начать дорогу к самим себе, в том числе в сфере свободы СМИ, свободы слова, защиты прав журналистов и вообще понимания, что такое свобода слова", - сказала Захарова на онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
По её словам, сейчас в США полностью отсутствует даже понимание того, что такое свобода слова. "Мы видим запреты на использование выражений, которые ещё вчера были общедоступными и не вызывали ни у кого никаких сомнений. Мы видим запрет на киноленты, на книги, запрет и снос памятников, которые ещё вчера были символами Америки", - отметила она.
Захарова подчеркнула, что перспектива восстановления разрушенных норм сложно предсказать.
"Учитывая, что Соединённые Штаты Америки обладают колоссальной финансовой мощью, колоссальной информационной, медийной мощью с точки зрения инфраструктуры и колоссальным влиянием за счёт финансов и инфраструктуры на мировую медиасферу, это также найдёт своё отражение - ещё просто не докатилась разрушительная волна, но это все ещё только предстоит миру на себе испытать", - сказала она.
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По её мнению, это очень тревожная тенденция. "Я не уверена, на самом деле, что лучше, а что хуже - наличие проблем в виде лицемерия, в виде отсутствия полной или идеальной свободы или полное крушение вообще каких-либо основ", - заключила Захарова.
Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Кроме того, ранее американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США после смерти Флойда. Спустя две недели платформа вернула фильм, добавив к нему контекст и дисклеймер. Отмечается, что перед началом просмотра картины зрителям будет продемонстрировано видео, на котором профессор Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт расскажет о контексте "Унесенных ветров", в частности о том, что "против фильма неоднократно протестовали из-за романтизации довоенного Юга и стереотипного изображения темнокожих персонажей".
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Джордж ФлойдЧикагский университетМарк ЗахаровХристофор КолумбСША
Популярные комментарии
Не знаю как там насчёт запретов на те или иные слова, но я вот читаю CNN уже лет двадцать, и хочу сказать что раньше они хотя бы вид делали что они типа вне политики, что их работа - сбор и доставка новостей. А сейчас CNN это оголтелый пропагандистский листок, основная и единственная задача которого - поливание помоями Трампа. Какая там свобода СМИ, если вменяемых СМИ уже походу вообще не осталось.
7 июля, 14:36
СССергей Смирнов
2110101
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