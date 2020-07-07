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Адвокат заявил, что защита не может связаться с Сафроновым
Адвокат Олег Елисеев пока не может связаться с задержанным по подозрению в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:21
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
россия
сергей бадамшин
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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задержание советника гендиректора "роскосмоса", россия, сергей бадамшин, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Адвокат заявил, что защита не может связаться с Сафроновым

14:21 07.07.2020
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Адвокат Олег Елисеев пока не может связаться с задержанным по подозрению в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым, сообщил РИА Новости коллега Елисеева Сергей Бадамшин.
По его словам, Елисеев приехал в следственное управление ФСБ.
Иван Сафронов
Вчера, 11:25
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"Елисеев обозначился на КПП, дежурный КПП связался с дежурным управления, тот перезвонил обратно на КПП, и там сообщили, что информацией о нахождении Сафронова в здании не располагают", - сказал Бадамшин, узнавший об этом от Елисеева.
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Задержание Ивана Сафронова
Вчера, 12:22
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292011
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Задержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияСергей БадамшинРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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