Адвокат заявил, что защита не может связаться с Сафроновым

"Елисеев обозначился на КПП, дежурный КПП связался с дежурным управления, тот перезвонил обратно на КПП, и там сообщили, что информацией о нахождении Сафронова в здании не располагают", - сказал Бадамшин, узнавший об этом от Елисеева.