Адвокат заявил, что защита не может связаться с Сафроновым

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Адвокат Олег Елисеев пока не может связаться с задержанным по подозрению в госизмене советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым, сообщил РИА Новости коллега Елисеева Сергей Бадамшин.
По его словам, Елисеев приехал в следственное управление ФСБ.
"Елисеев обозначился на КПП, дежурный КПП связался с дежурным управления, тот перезвонил обратно на КПП, и там сообщили, что информацией о нахождении Сафронова в здании не располагают", - сказал Бадамшин, узнавший об этом от Елисеева.
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.