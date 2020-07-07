МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Музыкант Музыкант Сергей Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста, сообщили в пресс-службе объединения.

Как рассказал глава партии Борис Титов, сегодня на съезде приняли решение избрать десять сопредседателей, оно вступит в силу после регистрации партийного устава Минюстом.

В список также включили самого Титова, президента телекомпании "ВИD" Александра Любимова, актера и музыканта Николая Фоменко, депутата Заксобрания Петербурга Оксану Дмитриеву, члена комиссии по делам инвалидов при президенте Ксению Безуглову, экономиста Евгения Когана, основателя Group-IB Илью Сачкова, эксперта Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Сергея Станкевича и главу "Ассоциации защиты бизнеса" Александра Хуруджи.