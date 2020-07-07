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Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста
Музыкант Сергей Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста, сообщили в пресс-службе объединения. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:41
партия роста
борис титов
шнур (сергей шнуров)
москва
политика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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партия роста, борис титов, шнур (сергей шнуров), москва, политика

Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста

14:19 07.07.2020 (обновлено: 17:41 07.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей Шнуров
Сергей Шнуров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста, сообщили в пресс-службе объединения.
Как рассказал глава партии Борис Титов, сегодня на съезде приняли решение избрать десять сопредседателей, оно вступит в силу после регистрации партийного устава Минюстом.
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В список также включили самого Титова, президента телекомпании "ВИD" Александра Любимова, актера и музыканта Николая Фоменко, депутата Заксобрания Петербурга Оксану Дмитриеву, члена комиссии по делам инвалидов при президенте Ксению Безуглову, экономиста Евгения Когана, основателя Group-IB Илью Сачкова, эксперта Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Сергея Станкевича и главу "Ассоциации защиты бизнеса" Александра Хуруджи.
В феврале Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста, а на прошлой неделе — генеральным продюсером телеканала RTVI. Музыкант позиционирует себя как "антиполитика", который пришел в Партию роста, чтобы "расширить пространство политической борьбы".
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Партия РостаБорис ТитовШнур (Сергей Шнуров)МоскваПолитика
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