https://ria.ru/20200707/1574007073.html
Правительство выделит более 13,5 миллиардов рублей на выплаты безработным
Правительство РФ направит более 13,5 миллиардов рублей на выплаты безработным до конца лета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:18
2020-07-07T14:18
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, общество