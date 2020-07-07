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Правительство выделит более 13,5 миллиардов рублей на выплаты безработным
Правительство РФ направит более 13,5 миллиардов рублей на выплаты безработным до конца лета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:18
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михаил мишустин, общество

Правительство выделит более 13,5 миллиардов рублей на выплаты безработным

14:18 07.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит более 13,5 миллиардов рублей на выплаты безработным до конца лета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Подписано постановление правительства о продлении до конца августа срока, в течение которого безработные смогут получать повышенный размер пособия", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин напомнил, что такое поручение дал президент РФ, причем эти меры распространяются как на людей, которые получают выплаты по минимальной ставке, так и на тех, кому пособие назначено в максимальном размере - 12 тысяч 130 рублей.
"Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 миллиардов рублей", - сказал премьер.
Центр занятости населения
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