https://ria.ru/20200707/1574006995.html
В Челябинской области мальчик погиб во время игры у карьера
Девятилетний мальчик утонул в карьере в городе Еманжелинске Челябинской области во время игры с друзьями, которые бросали его в водоем, сообщает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:16
2020-07-07T14:17
челябинская область
происшествия
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челябинская область
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости.
Девятилетний мальчик утонул в карьере в городе Еманжелинске Челябинской области
во время игры с друзьями, которые бросали его в водоем, сообщает поисково-спасательная служба региона.
"Компания детей от 8 до 14 лет проводила время, спасаясь от изнуряющей жары в прохладной воде карьера, в месте, не оборудованном для купания. Старшие дети раскачивали младшего и забрасывали в воду. Один раз, другой, в следующий раз ребенок не выплыл. Подростки, испугавшись, собрали вещи и сообщили о случившемся родителям", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, тело девятилетнего мальчика было обнаружено спасателями на глубине трех метров в четырех метрах от берега.
По факту трагедии следователи Челябинской области начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, добавили в региональном СУСК.