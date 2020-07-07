В Челябинской области мальчик погиб во время игры у карьера

"Компания детей от 8 до 14 лет проводила время, спасаясь от изнуряющей жары в прохладной воде карьера, в месте, не оборудованном для купания. Старшие дети раскачивали младшего и забрасывали в воду. Один раз, другой, в следующий раз ребенок не выплыл. Подростки, испугавшись, собрали вещи и сообщили о случившемся родителям", - говорится в сообщении.