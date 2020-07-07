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В Челябинской области мальчик погиб во время игры у карьера
Девятилетний мальчик утонул в карьере в городе Еманжелинске Челябинской области во время игры с друзьями, которые бросали его в водоем, сообщает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:17
челябинская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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челябинская область, происшествия

В Челябинской области мальчик погиб во время игры у карьера

14:16 07.07.2020 (обновлено: 14:17 07.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Девятилетний мальчик утонул в карьере в городе Еманжелинске Челябинской области во время игры с друзьями, которые бросали его в водоем, сообщает поисково-спасательная служба региона.
"Компания детей от 8 до 14 лет проводила время, спасаясь от изнуряющей жары в прохладной воде карьера, в месте, не оборудованном для купания. Старшие дети раскачивали младшего и забрасывали в воду. Один раз, другой, в следующий раз ребенок не выплыл. Подростки, испугавшись, собрали вещи и сообщили о случившемся родителям", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, тело девятилетнего мальчика было обнаружено спасателями на глубине трех метров в четырех метрах от берега.
По факту трагедии следователи Челябинской области начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти, добавили в региональном СУСК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
3 июля, 13:20
В Кемерово двое взрослых и ребенок утонули в озере
1001571
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Челябинская областьПроисшествия
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