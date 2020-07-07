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Госдума смягчила ответственность за задержку возврата валютной выручки
Госдума приняла закон об установлении 45-дневного периода, в течение которого российские экспортеры и импортеры не несут ответственности за невозврат валютной... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:17
госдума рф
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госдума рф, экономика

Госдума смягчила ответственность за задержку возврата валютной выручки

14:17 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон об установлении 45-дневного периода, в течение которого российские экспортеры и импортеры не несут ответственности за невозврат валютной выручки на счета в уполномоченных банках.
Целью закона, проект которого был внесен правительством, является смягчение административной нагрузки на российских экспортеров и импортеров при осуществлении внешнеторговой деятельности. В частности, им предоставляется дополнительная возможность для урегулирования проблем с иностранными контрагентами без рисков применения к ним санкций.
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Сейчас российские экспортеры и импортеры могут попасть под штрафные санкции даже за самые незначительные нарушения сроков поступления валютной выручки по внешнеторговым контрактам на счет в уполномоченном банке. Нередко это происходит не по их вине: сроки может сорвать зарубежный контрагент, повлиять на которого российские компании могут далеко не всегда. В результате им приходится оформлять различные дополнительные соглашения, терять время, нести лишние расходы.
В связи с этим закон устанавливает 45-дневный период, в течение которого не наступает административная ответственность за невыполнение резидентом РФ обязанности репатриации иностранной валюты или валюты РФ в предусмотренный внешнеторговым договором срок на свои счета в уполномоченных банках. Одновременно снижаются размеры административных штрафов за незачисление денежных средств, предусмотренных внешнеторговым договором или договором займа, на счета в уполномоченных банках.
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Сейчас такой штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей может составлять от 75% до 100% от незачисленной на счет банка суммы. Закон снижает его размер до 3-10% по внешнеторговым договорам в рублях и до 5-30% по аналогичным договорам в валюте, а также по договорам займа. А для профессиональных участников внешнеэкономической деятельности штраф составит от 3 до 5% суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках. Подобная ответственность не будет применяться к внешнеторговым договорам с суммой обязательств менее 200 тысяч рублей.
Помимо этого, существующую административную ответственность за несоблюдение порядка представления отчетов по зарубежным счетам, открытых в банках, предлагается распространить и на отчеты по таким счетам, открытым в "иных организациях финансового рынка". Сейчас штраф за такое нарушение для граждан составляет 2-3 тысячи рублей, должностных лиц – 4-5 тысяч, юрлиц – 40-50 тысяч. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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