Госдума смягчила ответственность за задержку возврата валютной выручки

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон об установлении 45-дневного периода, в течение которого российские экспортеры и импортеры не несут ответственности за невозврат валютной выручки на счета в уполномоченных банках.

Целью закона, проект которого был внесен правительством, является смягчение административной нагрузки на российских экспортеров и импортеров при осуществлении внешнеторговой деятельности. В частности, им предоставляется дополнительная возможность для урегулирования проблем с иностранными контрагентами без рисков применения к ним санкций.

Сейчас российские экспортеры и импортеры могут попасть под штрафные санкции даже за самые незначительные нарушения сроков поступления валютной выручки по внешнеторговым контрактам на счет в уполномоченном банке. Нередко это происходит не по их вине: сроки может сорвать зарубежный контрагент, повлиять на которого российские компании могут далеко не всегда. В результате им приходится оформлять различные дополнительные соглашения, терять время, нести лишние расходы.

В связи с этим закон устанавливает 45-дневный период, в течение которого не наступает административная ответственность за невыполнение резидентом РФ обязанности репатриации иностранной валюты или валюты РФ в предусмотренный внешнеторговым договором срок на свои счета в уполномоченных банках. Одновременно снижаются размеры административных штрафов за незачисление денежных средств, предусмотренных внешнеторговым договором или договором займа, на счета в уполномоченных банках.

Сейчас такой штраф для юрлиц и индивидуальных предпринимателей может составлять от 75% до 100% от незачисленной на счет банка суммы. Закон снижает его размер до 3-10% по внешнеторговым договорам в рублях и до 5-30% по аналогичным договорам в валюте, а также по договорам займа. А для профессиональных участников внешнеэкономической деятельности штраф составит от 3 до 5% суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках. Подобная ответственность не будет применяться к внешнеторговым договорам с суммой обязательств менее 200 тысяч рублей.