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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Официальный курс евро на среду вырос на 91 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки - до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки - до 72,1719... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:15
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Официальный курс евро на среду вырос на 91 копейку

14:15 07.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с символикой евро в Москве
Электронное табло с символикой евро в Москве
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 90,95 копейки - до 81,4676 рубля, курс доллара увеличился на 83,1 копейки - до 72,1719 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 86,64 копейки, составив 76,355 рубля.
Американские доллары
3 июля, 20:02Акценты
Очередные похороны доллара: на поминки "американца" позовут юань?В очередной раз аналитики предсказывают скорое обвальное падение доллара. На этот раз "американец" может не устоять на фоне ослабления мирового спроса и негативного прогноза для экономики США, следует из проведенного Reuters опроса.
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